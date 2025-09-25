LFT: ¿1 de octubre será día de descanso obligatorio?

A tan solo pocos días de despedirnos del mes de septiembre, muchas personas se han preguntado si el 1 de octubre será día de descanso obligatorio para los trabajadores y estudiantes de México.

Por ello, la Ley Federal del Trabajo (LFT) esclareció las dudas, determinando que no es un día oficial que corresponda al calendario de asuetos de la nación.

Te puede interesar: SMN alerta por lluvias intensas e inundaciones en México al cierre de la semana

No obstante, la pregunta surgió luego de que se implementó una reforma que movió la fecha de la toma de protesta presidencial del 1 de diciembre al 1 de octubre.

Sin embargo, este acto protocolario, que sigue los lineamientos establecidos en la Constitución, solo se realiza cada seis años, por lo que únicamente durante el inicio oficial del sexenio se toma el descanso obligatorio , según describe el artículo 74 de la LFT:

“El 1 de octubre de cada seis años, cuando corresponda a la transmisión del Poder Ejecutivo Federal.”

Por esto, todos los empleados y trabajadores deberán asistir este próximo 1 de octubre a sus puestos sin una compensación extra , como sucede en los días feriados oficiales.

Lo anterior también aplica para los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria, quienes deberán atender sus actividades escolares.

Las próximas fechas de suspensión de actividades y días feriados oficiales restantes en 2025, tanto para la LFT como para el calendario SEP, son:

Tercer lunes de noviembre (en conmemoración del 20 de noviembre, Día de la Revolución Mexicana).

25 de diciembre (Navidad).

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * *

XP