Jorge Hank Rhon va por la gubernatura de Baja California

Este martes, el empresario Jorge Hank Rhon se registró como candidato ciudadano por el Partido Encuentro Solidario (PES) para competir por la gubernatura de Baja California.

Hank Rhon, quien encabezó una rueda de prensa para anunciar su registro, llegó acompañado por su esposa y los presidentes nacional y estatal del PES, Hugo Erik Flores Cervantes y Alfredo Ferreiro.

Durante la atención a medios, dijo que se consideró afortunado de haber sido invitado para representar a ese partido al que elogió a pesar de haber tenido otras ofertas, principalmente por pensar que es donde existe una mayor y real oportunidad de no sólo contender sino de ganar.

"Yo no he dejado mi partido, soy un candidato ciudadano. Yo vengo a tratar de gobernar Baja California y con los bajacalifornianos y por consiguiente con todos los partidos; entonces, ¿quién no está de acuerdo con gobernador para todos?", explicó a la prensa el exalcalde priista.

"Ha venido a sembrar y esperemos que siembre... a 18 años de haber iniciado nuestros trabajos por fin vemos la posibilidad de que una persona nos lleve... le agradecemos al ingeniero que nos dé la oportunidad", dijo el dirigente nacional, Hugo Erik Flores Cervantes.

JM