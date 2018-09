Jiménez Espriú anuncia trabajos en el actual aeropuerto capitalino

La próxima administración federal realizará una "cirugía mayor" a la infraestructura del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), debido a que continuará en operaciones en los próximos seis o siete años.

"Esto va a permitir una mejor operación del espacio aéreo y además la instrumentación de métodos internacionalmente aceptados que no hemos incorporado lamentablemente"

El virtual titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Javier Jiménez Espriú, dijo que se buscará la instalación de nuevas tecnologías aeroportuarias, como los sistemas de aproximación, de control aéreo, por ejemplo.

"Tecnologías modernas que no han sido utilizadas en el actual aeropuerto y no sabemos la razón. Esto va a permitir una mejor operación del espacio aéreo y además la instrumentación de métodos internacionalmente aceptados que no hemos incorporado lamentablemente", señaló.

En el marco de la entrega del estudio que realizó el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) sobre el Nuevo Aeropuerto, argumentó que no se tiene otra alternativa que modernizar el AICM en tanto se decida por las opciones mencionadas.

Sobre la inversión, apuntó que aún se analiza, debido a que se tienen que realizar diversas obras, aunque confirmó que el recurso se aplicará a partir de diciembre.

De igual manera, mencionó que trabaja en un proyecto para revivir el Sistema Metropolitano de Aeropuertos (SMA), que está integrado por Puebla, Cuernavaca, Querétaro y Toluca, aunque sería este último el de mayor importancia.

Mencionó que en este año el AICM recibirá 48 millones de pasajeros, mientras que el de Toluca 600 mil, aunque hace un par de años recibió cuatro millones y puede movilizar hasta ocho millones de usuarios.

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón, dijo al respecto que la SCT deberá de trabajar en conjunto con las aerolíneas para fortalecer el SMA y encontrar soluciones temporales, mientras se decide por el nuevo aeropuerto.

El presidente de la Cámara Nacional de Aerotransportes (Canaero), Sergio Allard, dijo a su vez que se tiene que revisar el estudio de capacidad y procesos, aunque afirmó estar de acuerdo con la integración de nueva tecnología.

"La Canaero ha sido muy proactiva con la inversión. Tenemos varias propuestas que estamos discutiendo con el próximo gobierno, nos gusta su apertura y tenemos que hacer mucha inversión en tecnología, procesos y navegación área", expuso.

