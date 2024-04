Chivas: Carlos Hermosillo revela problemas de 'Chicharito' en el vestidor

Javier “Chicharito” Hernández llegó en el pasado mercado de fichajes a las Chivas de Guadalajara como uno de los fichajes más prometedores de los últimos años. Hernández ha sido uno de los jugadores del Rebaño con una mejor trayectoria, habiendo jugado en clubes de la talla del Manchester United, Real Madrid o West Ham, entre otros.

Sin embargo, el regreso del “hijo pródigo” al club que lo vio nacer ha sido decepcionante hasta el momento, pues registra solamente un gol y múltiples lesiones y bajas de partidos.

Carlos Hermosillo, uno de los referentes del club rojiblanco, ha revelado que la llegada del máximo anotador en la historia de la Selección Mexicana ha resultado contraproducente para el vestuario tapatío.

Según Hermosillo, fuentes cercanas al club aseguran que la actitud de Hernández ha sido arrogante, soberbia y prepotente, molestando a varios jugadores, entre ellos a Víctor Guzmán.

“A mí me parece que el Chicharo tiene unos movimientos extraordinarios en la cancha, es un jugador que tiene olfato goleador, pero tiene que tener mucha mayor humildad. Porque yo ya me enteré que en el vestuario no lo soportan los chavos, le tienen hasta miedo. Podrá ser figura, pero hay que ser humilde” dijo Hermosillo en el programa “La última palabra”.

Pese a que Hernández y Guzmán han mostrado su buena relación en las redes sociales, los rumores de su adversidad prevalecen. Lo cierto es que la primera temporada del regreso del “Chicharito” ha sido decepcionante a nivel individual, y deberá trabajar duro para revertir esa mala racha de cara al Apertura 2024.

