Jaime Rodríguez critica falta de visión en gobiernos de Chiapas

El candidato independiente a la Presidencia, Jaime Rodríguez Calderón, se pronunció en Tapachula, Chiapas, para trabajar en favor de que esta Entidad deje de ser una de las más pobres del país.

A través de un mensaje que compartió en su cuenta de Facebook, el aspirante al máximo cargo del país señaló que en este Estado los gobernantes no han tenido la visión para lograr este cometido.

“Y si Chiapas es uno de los estados más pobres del país, no es porque no se tenga el dinero, es porque no se han tenido gobierno con la visión, o gobernantes con la visión que se necesita para sacar adelante a este gran Estado”, expresó Rodríguez Calderón.

Además, el “Bronco” expuso que Chiapas es muy pobre en la visión de quien lo gobierna y manifestó que el dinero que le hace falta al campo para producir le fue entregado a los partidos políticos.

“Andrés Manuel, Meade, Anaya, esos tres se están gastando el dinero de ustedes y yo decidí ponérmeles enfrente y hablarle a los mexicanos de que ya no tengan la pata en el pescuezo”, apuntó.

Rodríguez Calderón estuvo acompañado en el acto proselitista por candidatos independientes a diversos cargos en Chiapas, como Jesús Orantes Ruiz, aspirante a la gubernatura de dicha Entidad.

Posteriormente, también llevó a cabo un recorrido por la Empacadora de Mangos de Tapachula, ubicada frente al Aeropuerto Internacional de esta demarcación.