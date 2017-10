Ivonne Ortega buscará candidatura del PRI a la Presidencia

La ex gobernadora de Yucatán, Ivonne Ortega Pacheco, anunció que participará en el proceso interno del Partido Revolucionario Institucional (PRI) para elegir a su candidato a la Presidencia de la República.

La ex secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) priista informó que no asistirá a la sesión del Consejo Político Nacional programada para este viernes, cuando se definirá el método para seleccionar a los candidatos.

EN EL CONSEJO POLÍTICO NACIONAL DE ESTE VIERNES SE DECIDIRÁ ENTRE UNA ELECCIÓN CUPULAR O UNA ELECCIÓN ABIERTA Y DEMOCRÁTICA. pic.twitter.com/ta18Ry49jq — Ivonne Ortega (@IvonneOP) 18 de octubre de 2017

"He tomado la decisión personal de no acudir a ese acto y a partir de que tomen la decisión del método y emitan la convocatoria, me inscribiré para participar en la contienda interna por la candidatura a la Presidencia de la República", dio a conocer en un comunicado.

Ortega Pacheco impulsa el movimiento nacional #RecuperemosAlPRI que promueve la democratización de los procesos internos del partido, incluido la selección de candidatos y elección de dirigentes.

"No es Ivonne Ortega, somos, yo diría, millones no sólo de militantes sino de simpatizantes y ciudadanos que piden participar en los procesos", puntualizó.