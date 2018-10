Invertirán cinco mil millones en aeropuertos de Toluca y la CDMX

El Gobierno federal invertirá entre cuatro mil y cinco mil millones de pesos en la renovación de los aeropuertos “Benito Juárez” y “Adolfo López Mateos”, en la Ciudad de México (CDMX) y Estado de México, respectivamente, como parte de la “cirugía” mayor prevista para esas estaciones aéreas ante la saturación.

De acuerdo con el próximo secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT), Javier Jiménez Espriú, la renovación es independiente al resultado de las dos opciones sometidas a la consulta: la de la Base Aérea de Santa Lucía, Estado de México, o el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) que se construye en Texcoco.

El futuro titular de la SCT estimó en tres mil millones de pesos la renovación del actual aeropuerto capitalino y entre mil y dos mil millones el de Toluca.

A finales del mes se realizará la consulta en 538 municipios con mil 073 urnas para que ciudadanos decidan si se frena la construcción del NAICM, impulsada por el Presidente Enrique Peña, y criticada por el Mandatario electo, Andrés Manuel López Obrador.

Por otra parte, luego de dar a conocer que el hijo del exgobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva, le entregó una carta para ser liberado, López Obrador adelantó que el 1 de diciembre lanzará un acuerdo o una ley para dar amnistía a los presos políticos.

“Vamos a establecer el método. Le he pedido a Olga Sánchez Cordero (futura secretaria de Gobernación) que me apoye con la elaboración de la ley, de conformidad con lo que corresponda y que se fijen las condiciones para dar esta amnistía a presos políticos a partir del análisis expedito de caso por caso. Se van a analizar todos los casos”, señaló.

Nuevo Gobierno promete respetar inversiones en el NAICM

López Obrador asegura que, en caso de cambiar la construcción del nuevo aeropuerto a Santa Lucía, se realizaría el mismo volumen de obra qu eya está planeado en Texcoco.

Cualquiera que sea la decisión que se tome sobre la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), a través de una consulta libre, el próximo Gobierno garantizará las inversiones realizadas, aseguró el Presidente electo Andrés Manuel López Obrador.

Luego de reunirse con el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, puntualizó que la decisión de continuar la construcción en Texcoco o hacer dos pistas en la Base Militar de Santa Lucía se tomará luego de la consulta pública, que será vinculatoria.

“Que nadie tenga miedo, para empezar, no hay que tenerle miedo al pueblo, no hay que tenerle miedo a la democracia, y no hay nada qué temer porque las inversiones que hay en bonos que están en el mercado, o los contratos de empresas que están manejando en Texcoco, en el caso de que la gente decidiera por construir dos pistas en Santa Lucía, el Gobierno de la República garantizará el cumplimiento de esos contratos”, señaló López Obrador.

Explicó que en caso de que se opte por Santa Lucía, en vez de hacer la obra que está contratada en un sitio, “se va a hacer el mismo volumen de obra en otra parte, pero no va a haber ninguna arbitrariedad se va a garantizar la inversión, se van a hacer efectivos los contratos, lo que queremos es decidir de acuerdo a lo que más conviene al interés general”.

También hizo hincapié en que la consulta sobre la construcción del NAICM es un ejercicio donde, “libremente los ciudadanos van a expresar lo que consideren más conveniente para el interés general, está garantizado que se va a respetar el voto de los ciudadanos”, además de que se seguirá proporcionando información sobre los pros y contras de la obra.

NOTIMEX