Inseguridad no se resolverá de un día para otro: Alfonso Durazo

Alfonso Durazo, designado por Andrés Manuel López Obrador para ocupar en su gabinete la eventual Secretaría de Seguridad Pública, consideró que sería irresponsable decir que el problema de inseguridad se resolverá de un día para otro, pues es un proceso paulatino, pero lo que la ciudadanía va a sentir en lo inmediato, dijo, es el combate a la corrupción.

Para ello, señaló, es necesario la profesionalización de los cuerpos de seguridad, el mejoramiento de las condiciones socieconómicas y una serie de acciones en paralelo que se sentirán paulatinamente.

En entrevista con Despierta con Loret, mencionó que los primeros 100 días de gobierno se verán resultados, harán otro corte a los 180 días, a los seis meses y a los tres años, "que es donde nosotros consideramos que habrá rendido resultados totales nuestra estrategia.

"De tal manera que los siguientes tres años del gobierno de López Obrador nos dediquemos a consolidar esta estrategia hasta dejar en 2024 un país en paz y con tranquilidad".

Destacó que se tiene que cortar el círculo vicioso que genera la corrupción, impunidad e inseguridad, "porque no hay crimen organizado o desorganizado en el país y eventualmente en el mundo que no vaya de la mano de la protección policial, pero al mismo tiempo no hay crimen organizado que no vaya de la mano de la protección de un alto funcionario o de un alto político".

Alfonso Durazo dijo que no se puede ver la inseguridad como un asunto policial, es necesario "ampliar la visión, mientras sigamos viendo la cuestión de la seguridad como una cuestión de fuerza, vamos a fracasar, tenemos que ampliar la visión e ir a las causas profundas que generan la inseguridad y eso obliga al diseño de políticas públicas, que trascienden la capacidad de una formación policial".

En cuanto a la ley de amnistía, indicó que es producto de una decisión del Congreso, consecuentemente la Cámara de Diputados y de Senadores tienen la última palabra en cuanto a los términos de una eventual amnistía, la cual no incluye la negociación con grupos delictivos.

Adelantó que convocarán a un proceso de reflexión nacional, "que inicia con la opinión de las víctimas, luego pasaremos a la opinión de la sociedad en general, de expertos, a convocar a figuras internacionales vinculadas a la defensa de los derechos humanos y de ahí concluir en una iniciativa que recoja los términos que generaron consenso en este proceso de reflexión social".

Mencionó que la única manera responsable de retirar al Ejército de las calles será capacitando a los cuerpos policiales, cuyo proceso será paulatino, y estimó que en el transcurso de tres años podría haber un retiro relevante de militares a los cuarteles, "en virtud de que vamos a ir de manera permanente capacitando y profesionalizando con ese objetivo".

