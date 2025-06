El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), implementará un plan para que las personas que "invadieron" una vivienda deshabitada de ese organismo, puedan adquirirla mediante un arrendamiento con opción a compra y escriturarla a su nombre, en un periodo de cuatro a cinco años.

De acuerdo con el artículo 285 del Código Penal Federal, la invasión de casas o allanamiento de morada es un delito que se castiga con hasta dos años de prisión y hasta 100 pesos de multa; sin embargo, dichas penas datan de 1931, año en el que se publicó.

"Se impondrán de un mes a dos años de prisión y multa de 10 a 100 pesos, al que, sin motivo justificado, sin orden de autoridad competente y fuera de los casos en que la ley lo permita, se introduzca, furtivamente o con engaño o violencia, o sin permiso de la persona autorizada para darlo, a un departamento, vivienda, aposento o dependencias de una casa habitada", señala el Código Penal Federal.

Ayer, en la conferencia mañanera, Octavio Romero Oropeza, titular del Infonavit, detalló que, en colaboración con la Secretaría de Bienestar, se realiza un censo de viviendas y de las 843 mil del instituto, se han registrado 168 mil (20% de avance). De estas últimas, 145 mil están habitadas y 23 mil deshabitadas o vandalizadas.

En el caso de las viviendas habitadas, pero que fueron invadidas, no se desalojarán, se buscará un acuerdo con los ocupantes para arrendarlas con opción a compra, es decir, regularizar el allanamiento.

"Hay una vivienda que puede estar ocupada por un tercero y, anteriormente, como les comentaba, si así era, se desalojaba para vender esa vivienda a particulares que hacían negocio. En otros casos, esa vivienda, como el derechohabiente, dado el tipo de crédito tan oneroso que se cobraba, no podía pagar, metían despachos y se les quitaba la vivienda y ya es parte del Infonavit, pero fue invadida, ocupada irregularmente para decirlo mejor, por personas que no son derechohabientes, y lo que queremos hacer, por instrucciones de la Presidenta, es buscar regularizar a estas personas", dijo Romero Oropeza.

Reiteró que no se desocuparán las casas invadidas, pero se les advertirá que si no la regularizan, la casa no será suya, indicó.

"¿Qué se hace? Pues no los vamos a sacar, pero sí le vamos a advertir que si no se regulariza, nunca va a ser dueño de la vivienda, la puede ocupar pero no va a ser de él, y lo que queremos es que sea de él, entonces, estamos planteando que la puedan adquirir a un precio muy económico, valor en libros, con un esquema, si no son derechohabientes, con un esquema de renta con opción a compra, de manera que vayan pagando la renta y, al mismo tiempo, la casa y a los cuatro o cinco años sean ya dueños de su vivienda", explicó.

A Romero Oropeza también se le cuestionó cómo se determinará la posesión de las casas, cuando los dueños legítimos de las viviendas allanadas quieran recuperarlas.

Afirmó que serán repuestas: "En el caso de quienes pudieran todavía, como dueños, lo que estamos haciendo es reprogramando su crédito, reestructurando su crédito para que se quede con la vivienda que tienen. En el caso de que tuviesen esa vivienda invadida, lo que se vería es cómo se las reponemos", precisó.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

MV