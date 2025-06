El titular del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), Octavio Romero, dijo que van a implementar un plan para que las personas que invadieron una vivienda deshabitada puedan quedárselas mediante un arrendamiento con opción a compra, y así en un periodo de 4 a 5 años puedan ser dueños.

A pregunta expresa sobre si los dueños buscan recuperar la vivienda que pasaría con los que viven actualmente en el inmueble, Romero Oropeza explicó que a los dueños originales se les repondrá su hogar.

"En el caso de quienes pudieran todavía como dueños, lo que estamos haciendo es reprogramando su crédito, reestructurando su crédito para que se quede con la vivienda que él tiene. En el caso de que tuviesen esa vivienda, lo que se vería es cómo les reponemos la vivienda", comentó en la conferencia matutina de este lunes.

Señaló que, la instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, es hablar con cada uno de estos que están dentro de las viviendas y buscarles una solución.

"Qué se hace pues no lo vamos a sacar pero sí le vamos a advertir que si no se regulariza nunca va a ser dueño de la vivienda, (...) lo que queremos es que sea de él y entonces estamos planteando que la puedan adquirir a un precio muy económico valor en libros con un esquema si no son derechohabientes con un esquema de renta con opción a compra de manera que vayan pagando la renta y al mismo tiempo la casa, y a las 4 o 5 años sean ya dueños de su vivienda", destacó.

En ese sentido, Octavio Romero destacó que, hasta el 13 de junio, hay 145 mil habitadas y 23 mil deshabitadas o vandalizadas por lo que iniciarán rehabilitación y se pondrán a disposición de jefas de familia, personas discapacitadas y jóvenes, darlas en renta con opción a compra.

