Implementar aranceles no reducirá flujos migratorios, dice Ebrard

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, afirmó que será a través de la diplomacia, el diálogo y la política como confían resolver la posible implementación de aranceles.

Por lo que buscarán dijo, implementar un acuerdo con Estados Unidos y los estados de origen migratorio, para así evitar la migración forzada por la pobreza.

"México reitera su compromiso de continuar su diálogo profundo y colaboración con las autoridades de Estados Unidos, incluida la Casa Blanca, para abordar los problemas común. Tenemos fe en el diálogo y política para evitar confrontaciones costosas e innecesarias. Creemos que podemos llegar a un acuerdo sobre cómo enfrentar un asunto en donde los enfoques difieren. México ha insistido con los países centroamericanos en abordar las causas de la migración. México cumple y hace cumplir sus leyes migratorias", señaló el secretario.

En conferencia de prensa desde Washington D.C, Ebrard Casaubón señaló que la imposición de aranceles tendrán un efecto contraproducente y "no reducirán los flujos migratorios", además de que las tarifas detonarían la inestabilidad financiera y económica, "lo que significa que México podría reducir" su capacidad para abordar los flujos migratorios y ofrecer alternativas a los nuevos migrantes.

Agregó que México ha tomado medidas para disminuir o "reprimir" el tráfico de migrantes a través de redes criminales.

"México ha detenido a más de 400 personas por actos delictivos con el tráfico de migrantes, y ha establecido nuevas políticas para reforzar las medidas de seguridad. En cuanto al asilo, México ha tomado medidas críticas para salvaguardar a los migrantes, durante los primeros meses de 2019, 24 mil 451 personas han solicitado refugio en México, lo que corresponde a dos terceras partes del total de solicitudes presentadas el año anterior.

"Sí continúa la tendencia actual, ese número puede llegar a 60 mil solicitudes para fines del 2019. México está trabajando para abordar el aumento de los flujos migratorios, ofreciendo el estatus de refugiado, con tarjetas regionales en los estados del sur de México, sin estos esfuerzos los flujos de migrantes que llegan a Estados Unidos serían mayores", expresó.

Marcelo Ebrard sostuvo que México no estaría dispuesto a firmar un tratado o acuerdo de tercer país, pues si bien no lo han planteado, el país "no sería aceptable, ellos lo saben".

"Pensamos que no es necesario aplicar esas tarifas, es muy caro para Estados Médico y México, restan competitividad a ambos países. La solución está puesta sobre la mesa, no es necesario aplicar esas tarifas", refirió.

La secretaria de Economía, Graciela Márquez, externó que en cuanto a las acciones que México podría tener hacia Estados Unidos de no lograr un acuerdo, van desde recurrir a los organismos multilaterales, hasta la represalia y el carrusel.

"Estamos evaluando esas posibilidades, nos estamos preparando, pero confiamos en que la diplomacia y las acciones de persuasión nos lleve a mantener la integración productiva y comercial. No podría decir que van hacer iguales (las represalias), pues tenemos que hacer un planteamiento estratégico para tomar en cuenta los aspectos de la relación comercial. No queremos usar los aranceles para dañar las cadenas de valor, la creación de empleo o la inversión, queremos que el libre comercio prevalezca en América del Norte", añadió.

