De Baja California a Yucatán, en al menos 44 ciudades del país, miles de personas salieron la mañana de ayer domingo, en su mayoría vestidas de blanco y rosa, para manifestar su respaldo al Instituto Nacional Electoral (INE) y en contra de la reforma electoral que plantea el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

En todos los casos se repetía la misma consigna en mantas, pancartas y en las voces de los manifestantes: "El INE no se toca", y a partir de esa idea numerosas variaciones: "Con el INE, no", "Arriba la democracia, el INE no se toca", y "Yo sí defiendo al INE".

Algunos fueron más allá y corearon "Democracia sí, dictadura no" y "Fuera López Obrador", como se escuchó en Torreón, Coahuila.

"Sin colores, sin ideologías, sin ataques, como ciudadanos venimos a defender al INE", repitieron en Aguascalientes.

Los manifestantes se contaron por miles en algunas de las principales ciudades del país, como Toluca, Morelos, Culiacán, Guadalajara, Puebla, Saltillo, Chihuahua, Aguascalientes, Xalapa, Hermosillo, Guanajuato, Querétaro y Cancún.

En otros estados la convocatoria fue menor, pero hubo también presencia. En Guerrero se reportó la marcha de unas 300 personas en el puerto de Acapulco; en Baja California marcharon unas mil personas en Tijuana, otras mil en Mexicali, y unas 100 en Ensenada.

El contingente más grande, fuera de la Ciudad de México, se observó en Monterrey, donde más de 25 mil personas, de acuerdo con Protección Civil de Nuevo León, marcharon por las calles del centro de la ciudad y culminaron con un mitin en la Explanada de los Héroes, frente al Palacio de Gobierno.

En Guadalajara, desde las 10:00 horas, más de 5 mil personas —según estimaciones de la Unidad de Protección Civil municipal—, comenzaron a congregarse en torno a las instalaciones del INE en esta ciudad, donde se montó un pequeño estrado para la realización de un mitin.

Los asistentes exigieron a los legisladores federales que demuestren su fidelidad al país y no al Presidente, pues aseguraron, con estas reformas está en peligro la democracia.

Criticaron el argumento de que el INE es caro y señalaron que son más caros el autoritarismo y la demagogia; además, calcularon que con lo que se ha gastado en el Tren Maya y en la refinería de Dos Bocas, proyectos insignia de la administración estatal, se podrían solventar los gastos del INE por casi 30 años.

En la ciudad de Chihuahua, más de 5 mil personas participaron en la concentración que salió de la glorieta de Pancho Villa y marchó hasta la Plaza del Ángel. Entre los asistentes destacó la presencia de la gobernadora María Eugenia Campos, y del presidente municipal de Chihuahua, Marco Bonilla, ambos panistas.

En Torreón, más de 3 mil 500 personas también salieron a las calles. Se tenía previsto un plantón frente a las instalaciones del INE, pero al final los manifestantes marcharon hasta la explanada de la Plaza Mayor.

En Guanajuato, las marchas tuvieron lugar en León, Irapuato, Guanajuato y Celaya.

"Esta manifestación va más allá de defender una institución, mucho más; es defendernos a todos nosotros del abuso del poder de unos cuantos, ¡viva México!", dijo Adrián LeBarón frente a la presidencia municipal de León, donde también estuvieron el exgobernador Miguel Márquez Márquez, Marta Sahagún y el exsecretario de Salud, José Ángel Córdova.

En Villahermosa, Tabasco, alrededor de 200 personas se sumaron. Concentraciones similares se vieron en Tuxtla Gutiérrez, Tlaxcala, Ciudad Victoria, Morelia, San Luis Potosí, Mérida, La Paz, Los Mochis, Mazatlán y Ciudad Juárez, entre otras ciudades.

