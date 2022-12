La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, divulgó a través de sus redes sociales este sábado un escrito que le habría solicitado publicar el Instituto Nacional Electoral (INE) en el que se establece que tendría que deslindarse de una supuesta campaña electoral anticipada.

“El viernes 2 de diciembre de 2022 recibí a través de la Consejería Jurídica del Gobierno de la Ciudad de México, una notificación de la Comisión de Quejas del INE que me obliga, como medida cautelar (aunque no es el fondo del asunto), a publicar un texto que no es de mi autoría y con el que no estoy de acuerdo”, se lee en la publicación.

En el comunicado, Sheinbaum dijo asimismo que “una vez más el INE demuestra su sesgo”, comportándose de una manera antidemocrática y conservadora, ya que le ordenaron que le pidiera a la ciudadanía que “no ejerza sus libertades”.

“Es verdaderamente increíble que el INE, quien supuestamente es garante de la democracia y la libre expresión, imponga esta medida que a todas luces tiene un carácter de parcialidad y autoritarismo”, mencionó en su comunicado.

LA ORDEN DEL INE

El día de ayer, el INE le ordenó a Claudia Sheinbaum que detuviera la campaña en bardas y lonas, a nivel nacional, a favor de su eventual candidatura presidencial en 2024, por tal motivo le instruyeron que debía deslindarse de tales acciones.

Por medio de la Comisión de Quejas y Denuncias, se le pidió a Sheinbaum que se pronunciara públicamente a través de redes sociales y otros medios de comunicación para dejar de lado la campaña que se había detectado en al menos once Estados, donde se lee el slogan “Es Claudia”.

JM