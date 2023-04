El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) continuará sin sesionar, luego de que este jueves se rechazara en el Senado el nombramiento de un quinto miembro de su pleno.

Con 67 votos en contra y 43 a favor, se negó que Ricardo Salgado, propuesto como nuevo comisionado del Inai, se integre al organismo y con ello se alcance el mínimo de cinco miembros para poder resolver controversias en transparencia y protección de datos personales en posesión de terceros.

La ley señala que para que el Inai pueda tomar decisiones de pleno requiere como mínimo cinco de sus siete miembros, al tiempo que se busca eliminar al organismo autónomo por considerar que "no sirve para nada".

Anteriormente, el líder de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado y coordinador de la mayoría parlamentaria, Ricardo Monreal, había anunciado que se llegó a un acuerdo para llevar el nombramiento a votación ante el pleno.

Sin embargo, al votarse, no se alcanzaron las tres quintas partes de los votos a favor requeridos para su nombramiento, lo que ocasionó que la oposición intentara tomar la tribuna del recinto legislativo para frenar la última sesión de su periodo ordinario, empujando un receso forzoso.

La propia comisionada presidenta del Inai, Blanca Lilia Ibarra, advirtió que son los derechos de los mexicanos de acceder a información pública y proteger sus datos personales los que "están en juego" por la falta de su quórum legal.

"Lo que está en juego no es la institución, no somos los comisionados, lo que está en juego es la garantía de dos derechos fundamentales, que es el derecho a saber y también la protección de datos personales", comentó Ibarra.

Anteriormente, se inscribió una iniciativa del presidente de la Cámara de Senadores, Alejandro Armenta, para eliminar a este organismo autónomo y traspasar sus facultades a la Secretaría de la Función Pública.

Sin embargo, el legislador de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) retiró su propuesta, pues afirmó que la presentará nuevamente, aunque ahora se propondrá que estas funciones las tome la Auditoría Superior de la Federación, ya que no "depende del Poder Ejecutivo".

Con esta negativa el Inai no solo no podrá resolver controversias cuando un ciudadano no reciba completa o se le niegue información por cualquier entidad mexicana que administre recursos públicos, sino que tampoco podrá promover controversias constitucionales.

Así como tampoco podrá resolver vulneraciones de datos personales por un particular o tramitar asuntos de otros órganos locales que también están inoperantes ante la falta de sus quórums legales.

El Inai acudió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para pedir que se les permitiera sesionar con cuatro miembros, pero la ministra Loretta Ortiz rechazó su solicitud, por lo que los comisionados advirtieron que acudirán a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

CR