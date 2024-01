Hoy fue la reapertura de la Línea 12 del metro CDMX y así se vivió

Esta mañana la línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, abrió nuevamente sus puertas en 6 estaciones del tramo elevado, haciendo que esta opere al 100% de Tláhuac a Mixcoac.

Este hecho ocurre tres años después del colapso ocurrido en el tramo elevado de Olivos a Tezonco de la Línea 12 del metro, que ocurrió la noche del 3 de mayo de 2021, cerca de las 22:24 horas, dejando 23 muertos y cientos de lesionados.

Durante la reinauguración el jefe de gobierno, Martí Batres, abordó el primer convoy que partió de la estación terminal de Tláhuac, el mandatario capitalino dijo que los habitantes tendrán una Línea 12 segura, pues cada martes se reunían para corregir, evaluar y revisar los trabajos.

Traslado de las 20 estaciones dura 40 minutos

Aproximadamente entre 40 y 45 minutos, es el tiempo en el que usuarios recorren la línea 12 del Metro, desde Mixcoac hasta la terminal Tláhuac, con la reapertura en su totalidad de las seis estaciones restantes del tramo elevado.

En un recorrido por la llamada "línea Dorada", se constató que el trayecto por las 20 estaciones que componen la línea dura aproximadamente tres cuartos de hora.

Luego de un par de minutos de espera, para abordar un tren en la terminal Mixcoac, cerca de las 11:50 de la mañana, el recorrido avanzó de manera constante y fluida por las estaciones subterráneas Insurgentes Sur, Hospital 20 de noviembre, Zapata, Parque de los Venados, Eje Central y Ermita.

Para las 12:20 del día, el tren había cruzado Mexicaltzingo, Atlalilco, Culhuacán, San Andrés Tomatlán y Lomas Estrellas, para concluir el trayecto hasta la terminal Tláhuac, a las 12:35 horas.

Aunque las estaciones de la Línea 12, sobre todo las recién abiertas, aún lucen con poca gente, la afluencia de usuarios es constante.

Usuarios contentos por reapertura

Andrea, una capitalina que abordó un tren en la estación Ermita, que conecta con la línea 2, para bajarse en la estación Olivos, se dijo "contenta" por la apertura total de esta línea, tras casi tres años del cierre, luego del colapso de un tramo que dejó 26 muertos.

Con el cierre de las estaciones en avenida Tláhuac, algunos usuarios llegaban a demorar hasta una hora y media en el trayecto en las unidades de RTP, Metrobús y Trolebús que se habilitaron como servicio emergente.

Laura Avilés, otra ciudadana que usó esta línea en su primer día de reapertura total, contó que se subió al Metro desde la terminal Tláhuac con dirección a Metro Zapata, que tiene conexión con la línea 3, recorrido que hizo en aproximadamente 35 minutos.

"Como media hora, poco más, quizá unos 35 minutos desde allá, mero Tláhuac hasta acá (...) mucho mejor, ya es un alivio, nos hacía falta", señaló.

Armando, un usuario de la Línea 12, dijo sentirse contento por la apertura, pues, lo necesitaba para trasladarse a la escuela. Hoy, hizo su recorrido con un tiempo de 25 minutos, cuando será de una hora y media.

Dijo sentirse seguro, pues, no detectó anormalidad alguna durante su trayecto.

Con la reapertura de la estación Olivos, a usuarios ingresaron con celular en mano, registrando el momento, luego de tres años de estar cerrada tras el colapso.

¿Qué pasó con las víctimas y los comerciantes?

Para vecinos de avenida Tláhuac, la apertura total de la Línea 12 del Metro no resarce los daños que sufrieron las personas tras el colapso del 3 de mayo de 2021, y tampoco todo lo que han tenido que pasar en materia de movilidad sobre avenida Tláhuac.

La desconfianza por la seguridad es alta, pero aseguran que "tenemos que arriesgarnos", y que "esperemos que sí sea seguro".

Para la señora Sara esta apertura "ya es justo, ya nos han hecho sufrir mucho, por mucho tráfico, y tanta gente que ha sufrido". "No, no lo resarce, ojalá y ya sea seguro y no pongan en riesgo a tanta gente", expresó la señora, quien esperaba como todos los días el servicio emergente.

Socorro, otra de las usuarias, señaló que la apertura total de la llamada Línea Dorada puede ser algo "justo" y de la misma forma pidió a las autoridades que "sea seguro, porque sí fue muy trágico (colapso)".

Y es que la apertura de las 6 estaciones restantes es un alivio para ellos, pues consideran que en las noches dicha vialidad por donde esperan el servicio emergente, es peligrosa.

"Nos tenemos que arriesgar porque si hay mucha inseguridad por otros lados", comentó la señora Socorro.

"La ciudad nunca se acercó para darles apoyo"

Comerciantes que se ubican en la estación Olivos del Metro de la Línea 12, aseguraron que durante estos tres años de obras, no recibieron ningún tipo de ayuda.

Al ser consultada al respecto, una de las afectadas, quien tiene un puesto de lámina para vender comida, cerca de lo que fue la zona cero, dijo que beneficia la apertura, pues, tuvieron muchas pérdidas económicas.

Sin embargo, señaló que aún hay caos vial, maquinaria y sobre todo escombros, y basura que dejaron tras el reforzamiento.

Sin querer dar su nombre, la mujer comentó que el gobierno de la Ciudad nunca se acercó con ellos para apoyarlos. "Gracias a dios salimos adelante, porque no vinieron a dar la cara", expresó.

Dijo que las obras le afectaron en lo económico, segundo por el tránsito que se forma sobre avenida Tláhuac. Y confió en que con la reapertura total de la línea 12, el caos vial baje.

YC