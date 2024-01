¿Cuál es el horario en que se roban más autos en México?

México es uno de los países con mayor delincuencia, que va desde lo más grave hasta lo más sencillo como el robo de autos. En este último acto delictivo incluso ha sido detectado el horario que utilizan los ladrones para cometer sus fechorías.

No está de más recordar que, en la actualidad, el coche es una parte importante de nuestra vida, no solo porque es el medio de transporte que nos lleva a todos lados, sino también por el dinero que gastamos en adquirirlo y, posteriormente, en su mantenimiento. Siendo así, el robo de tu carro puede significar la pérdida de movilidad y, sobre todo, de dinero.

Es por eso que aquí te decimos cuál es el horario que prefieren los delincuentes para el robo de autos: de esta manera, podrías tomar tus propias precauciones.

¿A qué hora se roban más los autos?

La Asociación Nacional de Empresas de Rastreo y Protección Vehicular (ANERPV) lanzó su estudio estadístico, el cual nos muestra resultados sobre el robo de automóviles en todo el año 2023, así como los horarios más frecuentes en los que se lleva a cabo este acto ilícit.

La ANERPV nos dice que el horario en el que ocurren más robos de autos es el matutino, de 7:00 am a 12:00 pm, representando un 31%. Le sigue el horario vespertino, de 12:00 pm a 7:00 pm, representando un 27%. En los últimos lugares se encuentra en horario nocturno y de madrugada, de 7:00 pm a 12:00 am y 12:00 am a 7:00 am, representando un 22% y 20% respectivamente.

En cuanto a los días de la semana, la ANERPV dice que el día con más robos es el viernes, con un índice de 51. Posteriormente, está el día jueves con 46, martes con 45, miércoles con 41, sábado con 37, domingo con 24 y lunes con 23.

A nivel nacional, la cantidad de robos que hubo por mes en 2023 fueron los siguientes:

Enero: 283

Febrero: 253

Marzo: 300

Abril: 285

Mayo: 313

Junio: 295

Julio: 285

Agosto: 273

Septiembre: 276

Octubre: 260

Noviembre: 306

Diciembre: 267

La demarcación de toda la república que presentó más robos de autos fue el Estado de México, seguidos de Puebla, Jalisco, Guanajuato y Michoacán.

¿Cómo puedo evitar que roben mi auto?

Aunque muchas veces el robo de nuestro auto es algo que no podemos evitar, lo que sí podemos hacer es tomar ciertas precauciones para que sea menos probable que los delincuentes pongan su mira sobre él. A continuación, te traemos algunos tips para que los pongas en práctica:

Cuando necesites estacionarte, no lo hagas en el primer lugar vacío que veas. Antes debes asegúrate de que haya una buena iluminación, que ese lugar se encuentre cerca del paso de otros autos y, de preferencia, que haya cámaras de seguridad. Antes de bajar del auto, asegúrate de poner todos los seguros y subir las ventanas. No dejes objetos de valor a la vista, es mejor que los lleves contigo. Utiliza algún candado para asegurar el volante. Es importante verificar tu entorno y ver si hay alguna persona sospechosa. De igual forma, lo ideal es contar con un sistema de rastreo y contratar un seguro para auto que pueda cubrir cualquier tipo de inconveniente.

