Hepatitis Infantil: En Tamaulipas, otro caso sospechoso de la enfermedad

Este viernes la Secretaría de Salud de Tamaulipas dio a conocer que hay un caso sospechoso de Hepatitis Aguda en un joven en la ciudad de la capital, por lo que ya se encuentra bajo observación y hay vigilancia epidemiológica en el estado.

Gloria Molina Gamboa, Secretaría de Salud del estado anunció que se trata de un joven de 14 años de edad, de Ciudad Victoria, quien presentó síntomas de vómito, diarrea, malestar general principalmente.

"Tenemos un caso que está en estudio, no tenemos datos, no tenemos resultados, está todo en la Ciudad de México. No hay reservorio, no hay modo de transmisión, no hay periodo de transmisibilidad, las manifestaciones clínicas de la enfermedad es una hepatitis aguda como si fuera hepatitis A o hepatitis B, presentan ictericia, diarrea, vómito, fiebre”, mencionó.

Se informó que las muestras, fueron enviadas por el Laboratorio Estatal de Salud Pública al Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (INDRE) para su diagnóstico, toda vez que no existe la capacidad técnica para determinar la enfermedad, que hasta el momento se desconoce el origen o la causa.

A pesar de que se realizaron los estudios, se mencionó que no hay fecha exacta para la entrega de resultados para confirmar o descartar el diagnóstico.

Tras este caso sospechoso, se hizo un llamado a la población del Estado, en donde piden proteger a los menores 16 años de edad, el cual es considerado como el grupo de riesgo, esto a través del lavado de manos frecuente con agua y jabón, utilizar alcohol gel, evitar compartir bebidas, alimentos o cubiertos, toser o estornudar en un pañuelo desechable y depositarlo en la basura.

Además también piden mantener los juguetes u objetos que puedan ser llevados a la boca por los menores, así como mantener limpio superficies de uso común y los espacios donde se haya encontrado una persona enferma.

MF