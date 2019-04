Hacienda y SFP indagan a funcionarios por venta de medicamentos

La Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría de la Función Pública (SFP) indagan posible corrupción e influyentismo de funcionarios públicos en la compra de medicamentos en el sexenio pasado, ya que solo tres empresas proveedoras se adjudicaban el 60% de las compras de medicinas que ascendían a cuatro mil millones de dólares en 2018.

Esto por instrucciones del Presidente Andrés Manuel López Obrador quien dijo hoy en conferencia de prensa que "a todas luces" es irregular que se compren cuatro mil millones de dólares de medicinas y tres proveedores vendan más del 60% de toda la medicina que compra el gobierno.

"Esa es una práctica monopólica. (La investigación será) hasta saber por qué les daban estos contratos jugosos y quiénes protegían estas empresas, si había o no influyentismo. Saber todo".

"Esta situación la está tratando la Oficialía Mayor de Hacienda, que es la encargada de las compras, y también la Secretaría de la Función Pública, porque les pedí que se hiciera una investigación para saber si no hubo influyentismo o corrupción", expresó.

El Presidente aclaró que en su gobierno no permitirá que funcionarios de alto rango, de alto nivel protejan a empresas.

"Los únicos negocios que deben de interesar a los servidores públicos son los negocios públicos, no los privados. El que quiera hacer dinero que no esté en el gobierno, aquí no es para hacer dinero, el gobierno es para servir al pueblo, el gobierno es para ponerse al servicio de los demás, es una misión, es una convicción, es al mismo tiempo un timbre de orgullo ayudar en una sociedad", aseveró.

GC