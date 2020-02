Gutiérrez Müller promueve #DíaSinMujeres y luego se arrepiente

El pasado jueves 20 de febrero, Beatriz Gutierrez Müller, esposa del Presidente López Obrador, se sumó a través de su cuenta de Instagram a la iniciativa #UnDíaSinMujeres, compartiendo un póster que convoca a que las mujeres del país realicen un paro de labores el próximo 9 de marzo, como manera de hacer visible el problema del feminicidio en el país, sin embargo, horas después, cambió de opinión y publicó una segunda imagen en donde se lee el texto: "Un día con nosotras" y #NoAlParoNacional. Junto con la publicación, Gutiérrez Müller escribió "#UnDíaSinNosotras está mejor".

La decisión de Beatriz recibió distintos mensajes por parte de sus seguidores. Algunos criticaron su cambio de opinión y el hecho de que, en la segunda imagen, se lee "apoyamos a AMLO y también queremos erradicar la violencia":

La usuaria @Abbgmar escribió "el paro ni siquiera es para estar en contra de AMLO", mientras que @beautifulpvxhbad le cuestionó: "¿Qué tiene que ver AMLO?

Otros se sintieron decepcionados por su cambio de parecer:

@carolafemperez: Pero Beatriz,¡hace 6 horas subió el flyer diciendo lo contrario! ¡Cuánta contradicción!

@iisabel29: ¡Ponte de acuerdo, Beatriz!

@weraju: Licenciada, me decepcionó. Había mostrado una postura sorora y no digo que no la tenga, pero esto demuestra que se asesoró y que predominó su postura política. Estaba muy orgullosa de usted como primera dama, ya no estoy segura de ello.

@marhysteria: Señora tenga congruencia, esto solo hace notar que también a usted le dicen qué hacer, ¿el machismo acaso? Que no la limiten, todos estos movimientos son para que seamos libres, de el ejemplo.

Pero la también escritora también recibió varios mensajes de apoyo:

@yayariveradudet: Totalmente mejor, a mí no me representan las Señoras gritonas que vandalizan la ciudad, derrumban árboles y lastiman a los demás, vibran en el amor.

@neryol: Eso sí lo puedo hacer, pedirnos que faltemos al trabajo nos perjudica a todas, vivo de mi trabajo, no puedo faltar. Esto se me hace mejor.

@agmo29: Muy bien @beatrizgutierrezmuller, te apoyo al 100%

@mariagsamano: Muy bien, no voy a perder un día de sueldo.

@launenu: Será un día normal para mí, haré mis actividades como siempre las hago.

Cabe destacar que la iniciativa del paro nacional nació por parte de un grupo de activistas feministas, después de los casos de feminicidio de Ingrid Escamilla y Fátima. Al movimiento se han sumado públicamente varios políticos e instituciones así como distintas instituciones educativas.

