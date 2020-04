Gobierno federal no investiga a Peña Nieto, afirma López Obrador

Al explicar que para juzgar a los ex presidentes de México, desde Carlos Salinas hasta Enrique Peña Nieto, tiene que haber una consulta popular, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que "no existe ninguna investigación" de su Gobierno en contra de su antecesor.

"No existe ninguna investigación del gobierno contra el ex presidente Peña Nieto, puede haber denuncias en la Fiscalía por parte de ciudadanos, (pero) no hemos formulado nosotros ninguna denuncia", indicó el mandatario federal durante su conferencia de prensa de este viernes.

Lo planteé con toda claridad desde la toma de posesión, recordó, he dicho -para refrescar el caso- que tendrían los ciudadanos que solicitarnos que se lleve a cabo una consulta para preguntarle al pueblo de México si quiere que se juzgue a los ex presidentes.

López Obrador añadió que su gobierno está enfocado a eliminar la corrupción del sistema de gobierno, que se ha avanzado en los niveles altos, para lo cual se requiere trabajar con los gobiernos estatales y municipales para erradicarla.

"Por todo lo que sucedió en el lamentable, triste y doloroso periodo neoliberal, pero eso (la denuncia) depende de los ciudadanos. Nosotros estamos hablando de acabar con la corrupción, el principal problema de México", expuso el jefe del Ejecutivo federal.

AC