Gobierno debe lidiar y hablar con las calificadoras: Dolores Padierna

La diputada federal de Morena, Dolores Padierna, consideró que el gobierno federal debe "lidiar y hablar" con las calificadoras estadounidenses, para explicarles el plan de rescate a Petróleos Mexicanos (Pemex) que ha puesto en marcha el presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Sus metodologías, sus tiempos, sus argumentos pueden ser muy cuestionables, pero no hay a quien acudir para hacerlas entrar en razón"

En conferencia de prensa en la Cámara de Diputados, Padierna dijo que incluso ella le ha recomendado al secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, que dialogue más con estas calificadoras que han evaluado de manera negativa a Pemex, y les explique la estrategia del gobierno.

"Sus metodologías, sus tiempos, sus argumentos pueden ser muy cuestionables, pero no hay a quien acudir para hacerlas entrar en razón, hay que lidiar con ellas, hablar con ellas explicarles los datos, los estados financieros, cómo se van a recuperar, para que salgan de cualquier duda".

"Yo he estado haciendo esa sugerencia al secretario de Hacienda, que platique más con las tres calificadoras estadounidenses y que les explique el plan de negocios de Pemex, la nueva estrategia y el Plan Nacional de Desarrollo", expresó.

Además, advirtió que, si las calificadoras evalúan la capacidad de una empresa para poder solventar el pago de una deuda adquirida, no tendrían sustento para evaluar de manera negativa a Pemex con el aumento que aprobaron los diputados federales en el Presupuesto de Egresos de la Federación para este año.

"Si las calificadoras lo que evalúan es que las entidades evaluadas Pemex, CFE o las empresas tengan un flujo financiero suficiente para pagar las deudas, pues vámonos a lo que aprobamos en diciembre, el presupuesto ya incluía varias medidas para darle mayores recursos a Pemex", dijo.

La vicepresidenta de la Mesa Directiva de San Lázaro también aseguró que a las calificadoras les han dado señales de que son escuchadas, ya que no se discutió la reforma a la Ley General de Pemex para darle más atribuciones al director general de la empresa.

"Les dimos una de las cosas que querían, y se los dimos aquí en la Cámara, no querían que votáramos la ley de Pemex, y lo que dice esa ley son medidas, la verdad, muy light, muy ligeras para que el director pueda tener voz y voto, la verdad no era para tanto, pero nos dijeron 'no voten esa ley', y aquí estamos, esperando que entiendan las buenas señales que estamos enviando", aseveró.

Adelantó que el Plan Nacional de Desarrollo debe ser avalado por la Cámara de Diputados y tienen todo el mes de marzo para trabajarlo.

JM