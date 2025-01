Gobierno de Sheinbaum lanza campaña y miniserie contra el consumo de fentanilo

Este martes 7 de enero, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, lanzó, como parte de su gobierno, la campaña "Aléjate de las drogas, el fentanilo mata", con la que se busca llegar al menos a 11.8 millones de jóvenes, para evitar una "crisis" de consumo de este producto, como ella dice que ocurre en Estados Unidos y Canadá.

En Palacio Nacional, la Mandataria mexicana dijo: "El fentanilo en nuestro país realmente no es un problema, no hay una crisis como lo hay en Estados Unidos, en algunas ciudades de EU, en algunas ciudades de Canadá, principalmente, pero no queremos que llegue a nuestro país y por eso iniciamos con esta campaña en contra del fentanilo".

La Presidenta Sheinbaum, quien ha defendido el combate de México al fentanilo por parte de su gobierno, ante las presiones del próximo mandatario estadounidense, Donald Trump, también presentó en "La Mañanera del Pueblo" de hoy evidencias que denuncian que la crisis del consumo de fentanilo en Estados Unidos se origina en la receta médica de opioides y las farmacéuticas.

El secretario de Salud de México, David Kershenobich, aseveró que en nuestro país "la mayor parte de las drogas que se consumen están más o menos en un estado estable", aunque destaca un aumento en la atención por adicciones de metanfetaminas, que representan el 35% de los casos que llegan a los Centros de Integración Juvenil (CIJ).

Sin dar datos precisos, Kersenobich dijo en "La Mañanera del Pueblo" de hoy que "es probablemente las metanfetaminas el consumo más importante que tenemos y, sin embargo, el fentanilo es el más significativo en el sentido de mortalidad y de daño que produce".

Así es la campaña contra el consumo de fentanilo

La campaña contra el consumo de fentanilo en México se presenta mientras Trump amenaza con imponer aranceles del 25% al país si no frena la "invasión" de migrantes y de drogas, en particular de ese producto sintético.

Claudia Sheinbaum recordó que en una llamada telefónica que sostuvieron en noviembre pasado, Donald Trump mostró interés en la campaña contra el fentanilo en México al reconocer la falta de consumo de esta droga en el país, según su relato.

La Presidenta también reiteró su rechazo al reportaje que The New York Times publicó el pasado 29 de diciembre sobre un presunto laboratorio de fentanilo en pleno centro de Culiacán, capital del norteño estado de Sinaloa, aunque insistió en que su gobierno combate al crimen.

"De todas maneras, la distribución de fentanilo, sea la distribución nacional, o su distribución de pastillas para otros objetivos, como la posible entrada a Estados Unidos, la estamos combatiendo. Tan es así, que se incautaron más de 500 mil pastillas de fentanilo hace poco en Sinaloa", dijo la Mandataria.

La nueva campaña contra el fentanilo es "preventiva, nacional y permanente" y está dirigida a la población joven y adolescente, expuso la coordinadora general de Asuntos Intergubernamentales, Leticia Ramírez, quien será la encargada del proyecto.

El esfuerzo de la campaña contempla imprimir 1 millón de guías para docentes y 10 millones para familias que explican qué son las drogas, sus efectos en la salud y síntomas para detectar el consumo, explicó también en la conferencia diaria el secretario de Educación Pública, Mario Delgado.

El titular de la SEP dijo que habrá 35 mil asambleas en escuelas secundarias y 13 mil en planteles de educación media superior, donde, además, habrá de "dos a tres intervenciones" semanales con actividades prácticas para alertar de las consecuencias de las drogas.

Asimismo, la SEP instalará mil 448 anuncios panorámicos y pósters en escuelas y edificios públicos.

La campaña también habilitará una "Línea de la vida" con 150 especialistas para apoyo emocional, información, intervención en crisis, orientación y derivación, con un estimado de entre 6 mil y 10 mil llamadas diarias.

La miniserie sobre crisis de opioides en EU

En Palacio Nacional y acompañada por integrantes de su gabinete, la Presidenta Claudia Sheinbaum señaló que a partir de este martes se lanzará la miniserie en donde se informa la forma en cómo inició la crisis de adicciones de los opioides en Estados Unidos.

Esta miniserie lleva por nombre "Fentanilo: de la Innovación de Janssen a un problema de salud pública" , y precisamente aborda el origen y uso histórico de esta sustancia, según explicaron en "La Mañanera".

