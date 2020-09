Gobierno de CDMX ha actuado con responsabilidad ante protestas: AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que las protestas y manifestaciones de los últimos días no han afectado el que disminuya los contagios de COVID-19, porque no son grandes concentraciones, pero reconoció que "si ha habido son actos de provocación y violencia".

"Las manifestaciones no veo que afecten, desde luego lo más recomendable es que no haya reuniones mayores, que no se aglutinen por el contagio, pero no son protestas de muchas personas, no son grandes mítines, y se está ejerciendo el derecho a manifestarse. Lo que ha habido son actos de provocación, violencia y afortunadamente no ha pasado a mayores".

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo destacó que el Gobierno de la Ciudad de México ha actuado con mucha responsabilidad y prudencia.

"Nuestro exhorto es que se mantengan los derechos de la libre manifestación de manera pacífica, no se puede resolver nada con el uso de la violencia, no es aconsejable eso, no se puede tratar la violencia con la violencia, se tiene que luchar de manera pacífica y eso es lo único que recomendamos".

El Presidente López Obrador dijo que si las protestas o manifestaciones participaran "multitudes" si habría riesgo de contagio mayores, "pero no, aunque han sido muy difundidas y estridentes estas protestas, no agrupan a muchas personas y vamos a seguir garantizando el derecho de manifestación", dijo.

