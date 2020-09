Gente infiltrada en protestas feministas busca afectar a la 4T: AMLO

Luego de que ayer Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, acusara a una mujer por presuntamente financiar la toma de la sede de la CNDH, el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) señaló que hay gente infiltrada que busca perjudicar su movimiento de transformación, por lo que pidió no caer en provocaciones "porque eso es lo que buscan".

"Claudia Sheinbaum dio a conocer de una infiltración, que eso siempre ha existido también en los movimientos de gente que está interesada en perjudicarnos, porque atenta en contra de los cambios, porque quieren mantener los privilegios, porque quieren seguir robando".

Y agregó: "Entonces si que darle la vuelta, hay que evadir el acoso no caer en las provocaciones, la gente lo sabe bien, entonces mi recomendación es que haya manifestaciones pacificas, no violentas y reconocer el trabajo responsable de la ciudad, de la jefa de Gobierno, de no caer en provocaciones porque eso es lo que buscan".

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal señaló que se debe respetar la libertad de manifestación de ideas, pero indicó que "se enrarece mucho" el ambiente porque se mezclan intereses de grupos con demandas justas.

"Nosotros debemos de respetar la libre manifestación de las ideas y garantizar el derecho que se tiene a luchas por causas justas, siempre lo vamos a hacer, y que la gente entienda….lo dije mal, la gente me entiende bien, sabe, porque el pueblo es sabio, no hay que caer en provocaciones, porque estamos llevando a cabo una transformación entonces se enrarece mucho el ambiente porque se mezclan demandas justas con intereses de grupos", dijo.

OA