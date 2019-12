Gobierno actuó desde primeras horas de ataque a familia LeBarón: López Obrador

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que durante su encuentro con las familias LeBarón y Langford, les informó que su gobierno no se quedó paralizado y comenzó a actuar desde las primeras horas luego de que fueron asesinados tres mujeres y seis niños de ambas familias México-Americana.

"(Informamos) lo que se hizo en las primeras horas que no habíamos dado a conocer, porque a lo mejor se pensaba que nos quedamos paralizados, pero no fue así, por eso se ha avanzado en la investigación y vamos a continuar para que se esclarezcan los hechos y haya justicia", dijo.

En su conferencia de prensa mañanera, el Presidente López Obrador señaló que los LeBarón y Langford no le solicitaron declarar a los grupos de narcotraficantes mexicanos como organizaciones terroristas como lo solicitaron al gobierno de Estados Unidos.

Al cumplirse un mes del asesinato en los límites entre Sonora y Chihuahua presuntamente por una confusión de un cartel, el Presidente López Obrador dijo que en su reunión del pasado lunes se dio en un ambiente de mucho respeto y comprensión por su dolor y lo que implicó este lamentable hecho.

"Ellos son mexicanos y nosotros tememos que protegerlos. Ellos se sienten orgullosos de ser mexicanos, desgraciadamente se polarizan posturas y hay pasiones, pero son gente muy buena, gente mayor, gente seria, religiosa, eso no quiere decir que los que no son religiosos no sean buenos, no quiero que se malinterprete", dijo.

OA