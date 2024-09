Gerardo Fernández Noroña denuncia agresión e intento de robo en el AICM

Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva del Senado, denunció la mañana de este viernes 20 de septiembre, una agresión física e intento de robo de su teléfono celular en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

A través de sus redes sociales, el senador de Morena publicó un video en el que denunció la agresión física de un hombre en una de las salas de espera.

"Este tipejo me agredió físicamente e intentó robarme el celular. Me lo arrebató y no me lo regresaba", escribió Fernández Noroña al acusar que una mujer que acompañaba al hombre borró un video que anteriormente había grabado.

"Cuándo me arrebató el celular, y se lo dio a su mujer, ésta aprovechó para borrar el video que yo había grabado", señaló.

"Además de que estuvo agrediéndome física y verbalmente", agregó al pedir a American Express proporcionarle los datos de la persona que lo agredió para presentar una denuncia.

En las imágenes se observa cómo el senador y el hombre se confrontan.

