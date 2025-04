Alejandro Fernández: “Aplausos hasta el cielo” Un homenaje a Vicente Fernández

Amantes del futbol y de la música mexicana estaban divididos por la Calzada Independencia, cruzando para llegar a diferentes destinos porque los eventos estaban agendados casi a la misa hora. Chivas VS Cruz Azul a las 9:00 y el concierto de Alejandro Fernández realizado el sábado 29 de marzo citado a las 8:30 pm, el cual comenzó más de una hora tarde. Entre los puestos de comida que rondan por la zona se veían playeras de ambos equipos, pero también a mujeres guapas caminando hacia la plaza, con toda la emoción de ver al Potrillo. La fiesta, con su gente, ocurría en cada lugar.

Una vista espectacular del evento con la majestuosa Plaza de Toros Nuevo Progreso / FOTO: A. NAVARRO

El concierto “De Rey a Rey” es un homenaje a Vicente Fernández, porque cantar sus éxitos es para su hijo la mejor manera de recordarlo, así como hicieron todos los asistentes. A lo lejos se veía un helicóptero y entre el público se comentaba que era Alejandro Fernández, quien tuvo que hacerlo así para llegar a las inmediaciones de ambos recintos, los ánimos estaban encendidos, alegres y la gente iba pidiendo bebidas o botanas para ir pasando el rato, de tal manera que la plaza se fue llenando; también, se vio llegar a lo lejos a doña Cuquita y familiares, así como al piloto Checo Pérez, toda una personalidad del automovilismo, quien recibió ovaciones del público al ser reconocido.

Con sentimiento y amor por la música mexicana / FOTO: A. NAVARRO

El escenario circular ya lucía iluminado “De Rey a Rey” en las pantallas, dando oportunidad con esta logística para que en cualquier punto de la plaza fuera visible Alejandro Fernández, girando en cuatro frentes, salió, como se esperaba, con un traje de charro, negro, elegante con toques en dorado, nada mejor que acompañado por su mariachi y una linda sonrisa para su público.

Se entregó a su público para juntos cantar y se escuchara "hasta el cielo" / FOTO: A. NAVARRO / EL INFORMADOR

“Esta noche le vamos a hacer homenaje a uno de los más grandes cantantes que nos ha dado México, el señor Vicente Fernández, por favor que se escuche un aplauso hasta el cielo. Les prometo que va a ser una noche muy especial, maravillosa, mágica, espectacular. Nos vamos a enamorar, vamos a cantar, vamos a celebrar juntos la música mexicana más hermosa del mundo, sí señor”, fueron las primeras palabras del cantante, quien también agradeció comprensión por la demorada con la logística, al confesar que no tener idea que habría partido de futbol.

Una noche para recordar los éxitos de su carrera / FOTO: A.NAVARRO / EL INFORMADOR

Incluso bromeó: “Alguien de aquí le va a las Chivas, no se equivocaron, ¿si venían al concierto? Arriba Jalisco señores, gracias por su compañía, les juro que esta noche la vamos a pasar increíble, ¿están listos? ¡Pues empezamos!”.

El público feliz de llegar al recinto para disfrutar de su concierto / FOTO: CORTESÍA

En su concierto incluyó bloques de canciones icónicas de su padre, pero también de sus éxitos, de los inicios, así que cada una era para disfrutar y revivir emociones. No faltaron temas como Que seas muy feliz, Es la mujer, Estuve, Hoy tengo ganas de ti, Te voy a perder, y de Vicente clásicas como La Ley del Monte, Lástima que seas ajena, Estos Celos, Acá entre nos, siguiendo con Tantita pena, Abrázame, Eso y más, Cascos ligeros, Me hace tanto bien, Qué voy a hacer con mi amor, A mí manera, Sé que te duele, Felicidades, Si tú supieras, No sé olvidar, Me dediqué a perderte, Canta corazón, Se me va la voz, Caballero, Difícil tu caso, Mátalas, De qué manera te olvido, El rey, Volver, volver, No me sé rajar, Como quien pierde una estrella, entre muchas otras que los tapatíos cantaron a todo pulmón con un gran ambiente, donde se escucharon gritos, risa, emoción, gente brindando, unos sufriendo con las letras y otros tantos disfrutando entre amigos pero vaya que la velada fue inolvidable.

El imponente escenario al centro del ruedo / FOTO: CORTESÍA

Eligió a Guadalajara para arrancar la gira y seguro tendrá suerte porque su show siempre es garantía de diversión, amor, nostalgia y de saber que cuando se despide, igual que su padre, siempre vuelve al escenario para seguir cantando y disfrutando. ¡De Rey a Rey será sin duda un gran viaje musical!

