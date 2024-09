El Partido de la Revolución Democrática (PRD) dejará de existir en la vida política de México y hoy el Presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció al respecto desde Palacio Nacional.

Después de que el Instituto Nacional Electoral (INE) formalizó la pérdida del registro del PRD, López Obrador lo lamentó y expresó su cariño a ese partido .

En su conferencia mañanera de este viernes, López Obrador recordó que fue fundador y dirigente del PRD: "Me siento muy orgulloso que cuando dirigí ese partido, además de que se avanzó mucho, logramos un propósito, el romper el bipartidismo que quería Salinas, del PRI-PAN, la llamada alternancia".

"No celebró que haya perdido su registro el PRD, fueron circunstancias. Ojalá y lo que llevó al PRD perdiera su registro, sirva de lección a otros partidos para no cometer los mismos errores y para no olvidar que el actor principal en todo proceso político, siempre es el pueblo, incluyendo a Morena" , expresó el presidente López Obrador.

También hizo un llamado a "nunca más ignorar al pueblo" .

"Pensaron que iban a regresar por sus fueros y el pueblo se los recetó, les dio un ‘tengan para que aprendan’ o ‘toma tu champotón’", expresó al criticar a la posición.

"Un día de luto para la democracia"

El PRD finalizó su historia en la política mexicana a 35 años de su nacimiento, luego de que este jueves el INE hiciera formal la extinción del partido, tras no alcanzar la votación mínima en el pasado proceso electoral.

Con 10 votos a favor y uno en contra, el Consejo General del INE aprobó la declaración de pérdida del registro, por no obtener al menos 3% de la votación en las elecciones federales, como establece la ley como requisito para mantenerse vigente.

El representante del PRD, Ángel Ávila declaró que es "un día de luto para la democracia", sin dejar de reconocer los errores y los retos que tendrán ante el nuevo panorama político, advirtiendo que las causas por las que lucharon están en riesgo.

