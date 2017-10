Frente acusa que Beltrán no cumple con requisitos para estar en PGR

Los grupos parlamentarios que integran el Frente Ciudadano por México, PAN, PRD y MC, así como Morena, se unieron en el debate político en el pleno de la Cámara de Diputados y exigieron la restitución del titular de la Fepade, Santiago Nieto.

Aunque la facultad de la restitución de este servidor público recae directamente en el Senado, los legisladores de oposición acusaron que el encargado de despacho de la PGR, Alberto Elías Beltrán, no cumple con los requisitos para estar en ese puesto y mucho menos, siendo sustituto, no puede remover a un funcionario como Santiago Nieto.

En contraparte, el PRI, a través del queretano, Braulio Mario Guerra, dijo que:

En la máxima tribuna del país se ha buscado confundir con las palabras, distorsionando la realidad y confundiendo en el verdadero sentir y concepto de la justicia.

Acusó que el fiscal depuesto, Santiago Nieto, flagrantemente con sus acciones violentó el debido proceso, los derechos humanos y así también, el funcionamiento que requiere una fiscalía de tal envergadura, como lo es la Fepade.

"El Frente y Morena sufren de una especie de delirium tremens, de nerviosismo patológico. En este caso el artículo 30 de la Ley Orgánica de la Procuraduría dice con claridad, de manera nítida, que el subprocurador suplirá las ausencias del procurador y que ejercerá todas las atribuciones que la Constitución y las leyes le otorgan, a excepción de la fracción I del artículo 6o. de la misma Ley Orgánica, que es solamente la comparecencia al pleno de la Cámara de Diputados", dijo el priista queretano.

Dijo que hay bipolaridad también en el Frente Amplio pues hace apenas un par de días su representante, Diego Fernández de Cevallos, decía que la destitución de Santiago Nieto jurídicamente era impecable y que había sobrepasado los límites de la ley.

"Por eso, volvemos a la bipolaridad (…) hay quienes quieren sacarle los ojos a la justicia y distorsionar a la misma y no darle la luz, la ética, los principios y la ley para que sean la brújula de nuestro sistema jurídico en nuestro país", determinó.

No cumple requisitos

En contraparte, Arturo Santana del PRD, acusó que Elías Beltrán, que por cierto no cumple los requisitos para ocupar ese encargo, porque al revisar sus antecedentes profesionales, arroja que su cédula profesional, egresado de la Escuela Libre de Derecho, está registrada en el año 2011 y para ser procurador General de la República se requiere por lo menos tener 10 años en el ejercicio con su título profesional de licenciado en Derecho, lo cual no se actualiza.

Eso mismo, para ser procurador sustituto, la propia Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, en su artículo 18, establece que quien lo supla deberá de reunir también los requisitos que para el mismo caso le piden al procurador General de la República, lo que no sucede.

"Esto qué nos lleva a concluir, compañeros y compañeras legisladoras. Que cualquier actuación que derive cualquier firma, cualquier acuerdo, cualquier circular, que emita el hoy encargado del despacho de la Procuraduría General de la República, es nulo de pleno derecho. Es nulo de pleno derecho y por ende la destitución del fiscal encargado para la atención de delitos electorales debe ser decretada nula de pleno derecho", dijo.

Agregó que le vuelve a meter Luis Videgaray una bola baja al Presidente de la República al imponerle a un encargado de despacho que es espurio, que es ilegítimo.

Juan Pablo Piña Kurczyn del PAN dijo que la destitución del fiscal Santiago Nieto se da bajo la lógica electoral de 2018 y se ha asestado un nuevo golpe a las instituciones. Aseguró que Nieto fue removido por el encargado de despacho de la PGR, quien por cierto, no cumple los requisitos constitucionales para ocupar ese cargo, es el fiel reflejo del rostro antidemocrático del PRI en el gobierno.

"Señoras y señores, está muy claro, la orden para destituir al fiscal electoral viene desde Los Pinos y es así porque les urge dar carpetazo a las investigaciones que la Fiscalía para Delitos Electorales está realizando sobre los vínculos de Emilio Lozoya, con Odebrecht y el dinero que de manera ilegal se inyectó a la campaña de Enrique Peña Nieto en el año 2012, en la que se habla de no menos de un millón y medio de dólares".

"Están preocupados y no es para menos, porque los países en donde Odebrecht sobornó y corrompió a los gobiernos, todos han sido investigados y todos han sido destituidos", dijo.

Explicó que el encargado de despacho debe de transparentar y demostrar que fundó y motivó esa resolución. "Y así como dijimos, no al fiscal carnal, también decimos no a un fiscal carnal electoral".

La coordinadora de Morena, Rocío Nahle García aseguró que la salida del fiscal, que da el procurador interino, en ipso facto, se da porque investigó donde no debía. "Te vas porque lograste investigar donde no debías. ¿En qué abona eso al pueblo de México? En nada, al contrario, nos daña".

"Necesitamos que regrese el fiscal porque estaba haciendo bien su trabajo, porque traía una investigación y porque el caso es gravísimo, es un escándalo internacional. Estamos ante los ojos del mundo y nada más aquí nos tienen entretenidos con series y con cuentos cuando en todo el mundo tenemos el foco de la corrupción. Hoy espero que el Senado restituya al fiscal, y también espero que el presidente, como jefe del Ejecutivo, tenga una actitud responsable", describió.

Arturo Álvarez Angli del Verde, dijo que Santiago Nieto no puede seguir, no puede regresar a la Fiscalía Especial para los Delitos Electorales. "México no merece ni un fiscal ni anticorrupción, ni un fiscal general de la República, pero tampoco un fiscal especial para delitos electorales que sea empleado de un grupo de diputados, de un grupo de senadores o de un partido político. No podemos seguir permitiendo que simplemente se señale al gobierno federal, pero se trate de impulsar a aquellos amigos".

Por MC, Candelaria Ochoa dijo que hoy la PGR vive uno de los peores momentos, está inmersa en una crisis de credibilidad "brutal".

El despido del fiscal Santiago Nieto, persona honorable, quien acusó que Emilio Lozoya lo estaba presionando por investigar los casos de recursos a la campaña del PRI, es sin duda la gota que derrama el vaso, porque además de que quien no tiene atribuciones para ello lo corre, muestra la manera cruda de injerencia del poder político en las investigaciones de los delitos.

Angélica Reyes Ávila, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, aseguró que los políticos no pueden caer en descalificaciones ni en argumentaciones políticas ante una situación estrictamente jurídica.

Cynthia Gissel García Soberanes del PES aseguró que es imperativo que dejen que el Senado resuelva lo que le corresponde y "no abonemos al encono y a la discordia política que por este ni por ningún otro tema no sea incumbencia de esta soberanía. En todo caso, es pertinente hacer un llamado al respeto por las instituciones del orden jurídico nacional de los que sí somos responsables y tenemos competencia".