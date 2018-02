Fiscalía de Veracruz cita a universitaria por investigar secuestros

La Fiscalía General del Estado de Veracruz citó a declarar ministerialmente a una investigadora de la Universidad Veracruzana (UV) por haber dado a conocer que en los últimos años se han registrado más de 20 secuestros de estudiantes.

La Fiscalía Especializada para la Atención de Denuncias por Personas Desaparecidas ordenó citar a la académica del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales, Rosío Córdova Plaza, "en calidad de testigo" por dar a conocer los resultados de una investigación universitaria.

El organismo abrió la Carpeta de Investigación FEADPD/ZCX/18/2018, en contra de la investigadora, quien es esposa del presidente municipal de Xalapa, el morenista Hipólito Rodríguez.

"Le giró cita para comparecer en calidad de testigo ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Denuncias por Personas Desaparecidas, donde se inició por noticia criminal, como consecuencia de las notas periodísticas que recogieron su declaración, radicándose la Carpeta de Investigación FEADPD/ZCX/18/2018, para que aporte los datos de prueba que sustenten la información que dio a conocer", se informó en un comunicado de prensa.

Asimismo, se giró solicitud de informe a la Rectora de la Universidad Veracruzana, para que remita la información que soporte los datos dados a conocer por la académica de dicha Casa de Estudios.

"Lo anterior, para estar en posibilidades de investigar los hechos referidos por Rosío Córdova Plaza, los cuales, según su dicho, no han sido denunciados ante las autoridades competentes".

Al presentar resultados de encuestas que integran el proyecto "UV como constructora de paz: alternativas a las violencias en Veracruz", la investigadora informó que en los últimos años se han registrado más de 20 secuestros de estudiantes.

"Me sorprendió ver que miembros de la comunidad fueron secuestrados, no es un porcentaje muy alto pero sí existen y es sorprendente porque en general no se sabe. Estos miembros no regresaron (...) tenemos detectados en las cinco regiones y las cuatro regiones de la UVI, más de 20 casos", expresó.

La académica señaló que en muchos casos los delitos no son denunciados por parte de las autoridades y por ello pertenecen a la "cifra negra" que no es reportada a la Fiscalía General del Estado (FGE).

A estos casos dijo que habrá que sumar aquellos que se han cometido en contra de académicos y personal administrativo de la universidad.

Otros delitos de los que son víctimas los estudiantes son robo, extorsión, el acoso, además de asesinatos y feminicidios, que se han detectado entre la comunidad universitaria.

"Es sorprendente que las amenazas normalmente no se denuncia; el acoso escolar es difícil que se denuncie pero vemos que sí ocurre".

Detalló que hay zonas como Xalapa en donde hay mayor concentración de delitos, aunque aclaró que esto puede deberse en buena parte a que en este municipio se concentra la mayor cantidad de alumnos de la UV.

La Universidad Veracruzana se deslindó de dichas declaraciones y dejó en claro que no se trataban de una postura oficial.

"Respecto de la versión publicada en medios de comunicación que asegura que más de una veintena de universitarios han sufrido algún grado de desaparición, es necesario precisar que la presente administración universitaria no avala tal información".

En un comunicado de prensa, la casa de estudios dijo que celebra la libertad de expresión, cátedra e investigación de su comunidad académica y reafirma el derecho de todos, estudiantes, académicos, trabajadores, a posiciones y puntos de vista diversos.

"Sin embargo, también reafirma la responsabilidad pública: las expresiones de nuestros académicos y científicos respecto de esta y cualquier circunstancia de interés público es responsabilidad de cada uno de ellos".

La UV señaló que los universitarios debemos ser profundamente responsables de la información que generamos y comunicamos a la sociedad y que genera una percepción distorsionada de la realidad, mientras que es responsabilidad de los medios, por su parte, comunicar fielmente lo expresado.

