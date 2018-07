Exigen que Damián Zepeda renuncie en breve a la dirigencia del PAN

Damián Zepeda, actual presidente del PAN, debe renunciar a la brevedad a su cargo y convocar al Consejo Nacional del partido para renovar la dirigencia, urgió la consejera del blanquiazul, Mirelle Montes Agredano.

Afirmó que el PAN no puede esperar a fin de año para iniciar este proceso, como lo pretende Zepeda, debido al estrepitoso descalabro electoral del pasado 1 de julio.

"Las imposiciones dictadas desde la cúpula de Acción Nacional arrojaron el peor resultado en la historia del partido. Por ello Damián Zepeda debe renunciar en breve a la dirigencia y llamar a la renovación de manera urgente", señaló Montes Agredano a través de un comunicado.

La consejera panista aplaudió que el ex candidato presidencial de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, haya renunciado a regresar a dirigir al partido, algo que era inviable.

Dijo que sólo el autoritarismo permitió a Anaya ser candidato a la Presidencia y obtener, a pesar de ir coaligado con otros dos partidos (PRD y Movimiento Ciudadano), sólo nueve millones 996 mil 514 votos, cuando Josefina Vázquez Mota -abanderada presidencial del PAN en 2012-, consiguió 12 millones 786 mil 647 sufragios.

"Nosotros como consejeros nacionales tenemos la obligación de revisar las causas de la derrota, definir nuestras prioridades como oposición y diseñar la estrategia para enfrentar los próximos procesos electorales. Si la dirigencia nos llevó de frente al abismo, es nuestra labor ponernos de pie y volver a levantar nuestras banderas", sostuvo.

Al respecto, liderazgos del PAN encabezados por ex presidente nacional, Luis Felipe Bravo Mena, el ex gobernador de Morelos, Marco Adame, y el ex secretario de Gobernación, Santiago Creel, solicitaron a la militancia en general entrar al proceso interno de la dirigencia del blanquiazul sin "mayores confrontaciones" que dañen al instituto.

Montes Agredano dijo que como un gesto para la militancia y esos liderazgos que fueron desplazados por miembros de la coalición Por México al frente, Zepeda debe convocar con carácter de urgente a una sesión del Consejo Nacional para establecer como una prioridad la fecha para el cambio inaplazable de dirigencia.

OA