Estiman 30 mil decesos por COVID-19

El subsecretario de Salud y líder de la estrategia federal contra el COVID-19, Hugo López-Gatell, estimó que es muy probable que México cumpla su predicción de registrar hasta 30 mil fallecidos por la pandemia.

La cifra es el tope de un rango entre seis mil y 30 mil decesos calculado por el Gobierno a finales de febrero y está sujeta a ciertas condiciones, explicó López-Gatell, cuando México se apresta a empezar mañana una reactivación gradual de su vida económica y social.

“Si los gobiernos estatales empiezan a tomar actitudes demasiado libertinas respecto al desconfinamiento, a lo mejor esa cifra de 30 mil se nos va más para arriba”, señaló el funcionario.

López-Gatell indicó que el intervalo fue una de las primeras predicciones que el Gobierno elaboró con la escasa información disponible en los primeros meses del año.

Respecto al inicio de la “nueva normalidad” a partir de mañana, pese a que 31 entidades están en máximo nivel de riesgo por la alerta sanitaria, López-Gatell juzgó necesario caminar hacia la reactivación del país, ya que existe necesidad de “alimentarse todos los días, generar riqueza y distribuirla”, sin descuidar por ello la salud pública.

“Proteger la salud y proteger la vida se logra en los dos campos, en el confinamiento y en el desconfinamiento, y hay que hacerlo de manera muy cautelosa”, afirmó.

El uso de cubrebocas será obligatorio en la Ciudad de México

NTX

El Gobierno de la capital del país publicó los lineamientos para la ejecución del Plan Gradual hacia la “nueva normalidad”, en el que establece la obligatoriedad del uso de cubrebocas para todos sus habitantes.

Entre otras medidas, se recomendó el estornudo de etiqueta, no escupir en la vía pública, y ante la presencia de síntomas compatibles con COVID-19, aislarse y dar aviso inmediato a través de Locatel o de las otras herramientas disponibles.

También se aconsejó la utilización de gafas o caretas para todas las personas en espacios públicos abiertos o cerrados, el uso de gel antibacterial y/o lavado de manos de manera frecuente, no tocarse el rostro, no llevar a cabo saludos que impliquen contacto físico y mantener la distancia de 1.5 metros entre personas.

Mañana inicia la reapertura en la capital del país de actividades como la construcción, minería, bancos y servicios financieros o la fabricación de equipos de transporte.

Los líneamientos en los lugares de trabajo de la CDMX se centrarán en colocar tapetes desinfectantes en las entradas, sanitizar las herramientas de trabajo o fomentar el trabajo remoto.

9,779

muertes por el COVID-19 en México, informó la Secretaría de Salud federal. También suman 87 mil 512 casos confirmados.

Ocupadas, 4 de cada 10 camas

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, informó que la ocupación hospitalaria a nivel nacional se mantiene en 40%, lo que representa un total de nueve mil 499 camas ocupadas de las 23 mil 612 existentes. La Ciudad de México encabeza la mayor ocupación de camas de hospitalización, con siete de cada 10.

Sufren artesanos indígenas por la pandemia

NTX

Al implementarse la Jornada Nacional de Sana Distancia y la cuarentena para combatir la pandemia del coronavirus, las mujeres indígenas que ofertaban sus artesanías en el Centro Histórico de la Ciudad de México vieron colapsados sus ingresos al no poder exhibir su trabajo, cuando antes del COVID-19 vendían entre 250 y 500 pesos diarios.

Desde hace 40 años, la señora Rosa Martínez Ramírez, de la comunidad triqui en Oaxaca, vive en la capital del país para mejorar su vida. Sin nada que vender, hay días que ella y sus cuatro hijos no tienen para comer.

“Ya llevo dos meses encerrada, desde antes de abril por el coronavirus. No salimos porque dijeron que se puede uno contagiar. Las que más nos preocupan son las niñas chiquitas porque ellas no dimensionan lo que pasa. No saben si uno tiene (dinero) o no”, expresó.

JL