El pasado 19 de junio en Turín, Región de Piamonte, Italia, 50 Best develó la lista de los mejores 50 restaurantes del mundo. Con ello, la prestigiosa publicación The World's 50 Best Restaurants 2025 está completa, luego de que hace unas semanas se publicaran aquellos restaurantes que se encuentran entre el lugar 51 y el 100 dentro de los mejores del mundo.

El medio 50 Best toma en cuenta seis continentes, 22 países y 32 ciudades. La lista se ha elaborado a partir de los votos de mil 120 expertos culinarios, entre chefs, periodistas gastronómicos y gastrónomos de todo el mundo. Con la edición de 2025 se marcan 23 años realizando dicha competencia gastronómica.

Este es el mejor restaurante de México en 2025, según 50 Best

¡Medalla de bronce para México! Quintonil es el tercer mejor restaurante del mundo y también se lleva la presea del Mejor Restaurante de Norteamérica en 2025. De acuerdo con 50 Best: "Quintonil es el escenario en el que el chef Jorge Ballejo y su esposa Alejandra Flores llevan al límite la cocina mexicana en un ambiente excepcional de hospitalidad. Centrado en ingredientes locales, frescos y tradicionalmente mexicanos, pero combinados con sabores y técnicas modernas, es un restaurante que se está convirtiendo en un clásico".

Quintonil se ubica en Av. Isaac Newton 55, Polanco, Ciudad de México. Tiene un horario de servicio de lunes a sábado de 13:00 a 24:00 horas

Esto es lo que cuesta comer en Quintonil

Menú $4,950 MXN

Maridaje de Vinos del Mundo $2,600 MXN

Maridaje de Vinos Mexicanos $2,600 MXN

Maridaje Terroir & Rarezas $7,000 MXN

Maridaje sin alcohol $1,800 MXN

Cabe destacar que el menú puede adaptarse a dietas veganas, ovolactovegetarianas y pescatarianas. Además, el menú puede variar dependiendo la disponibilidad de ingredientes y frescura.

