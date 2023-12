Este es el horario laboral que proponen para las madres con hijos en educación básica

En el tercer trimestre de 2022, datos del INGI revelaron que el 70% de las mujeres en el mercado laboral eran madres y que presentaban condiciones laborales más desfavorables que las que no tenían hijos: el 58 por ciento trabajaba en entornos informales en comparación con el 50 por ciento de las mujeres que no tenían hijos.

Ante esta situación el diputado Pedro Vázquez González, del Partido del Trabajo (PT) impulsa una propuesta para modificar los artículos 2, 59 y 170 de la Ley Federal del Trabajo en México, con enfoque en la flexibilidad laboral para madres trabajadoras con hijos en educación básica.

La flexibilidad laboral, tal como se define en la propuesta, permite a las madres trabajadoras llegar a un consenso con su empleador sobre cómo trabajar, incluida la programación desde casa y la participación en esquemas mixtos o trabajo presencial.

Vázquez González destacó que las mujeres trabajadoras dedican en promedio 40 horas a la semana a sus actividades laborales, mientras que los hombres dedican 46.46 horas, sin embargo, las mujeres también pasan 23.40 horas en promedio en actividades no remuneradas, en comparación con las 8.09 horas de los hombres, generando una brecha de 15.31 horas no remuneradas.

Asimismo subrayó que para muchas mujeres las oficinas físicas representan un medio que ayuda a separar el hogar del trabajo, mientras que el teletrabajo no siempre representa la mejor forma de flexibilidad, ya que el denominado “home office” podría acelerar la brecha de género en el empleo, al reducir más las oportunidades y aumentar la carga de trabajo entre actividades laborales y del hogar para las madres trabajadoras.

Finalmente, señaló que el modelo laboral de trabajo remoto o híbrido es prevalente en la actualidad. No obstante, subrayó la necesidad de que las empresas diseñen estrategias más efectivas para respaldar a las madres empleadas.

En este sentido, abogó por la implementación de horarios flexibles para todos, destacando la importancia de priorizar la evaluación del desempeño por metas alcanzadas en lugar de adherirse a un horario rígido, sin importar si la labor se lleva a cabo desde casa o desde una oficina.

Además destaca que la flexibilidad laboral podría ofrecer beneficios como mayor autonomía, conciliación o compaginación, así como mejoras en la producción.

De momento, esta propuesta se encuentra remitida a la Comisión de Trabajo y Previsión Social para su dictamen, y a la Comisión de Igualdad de Género para su opinión.

