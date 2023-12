La clonación de las tarjetas de crédito es un acto ilícito que permite a los ladrones realizar pagos, robando efectivo y hasta crear una deuda muy grande a tu nombre.

La clonación de tarjetas es una actividad ilícita que realiza un grupo de personas para poder duplicar tu tarjeta y conseguir tus datos, una persona que tenga acceso a las tarjetas de crédito pude clonar tu tarjeta.

Para realizar la clonación de tarjeta es necesario un skimmer, un dispositivo que sirve para robar los datos de las tarjetas y transferirlos a una tarjeta vacía, es por eso que la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), menciona las medidas preventivas que debes de seguir en caso de que tu tarjeta sea clonada.

En caso de que tengas sospechas de que han clonado tu tarjeta o no puedas reconocer alguna compra realizada con ella puedes reclamara tu institución bancaria, es importante que tengas encuesta que si en tu tarjeta hay operaciones que no reconoces tienen un plazo de aproximadamente 90 días naturales para realizar la queja, estos días comenzarán a contar a partir del día que se realizó la compra, recuerda mantenerte alerta en caso de recibir notificaciones de compras que no realizaste.

CONDUSEF menciona que el Banco de México obliga a las instituciones financieras a liberarte del pago y a devolverte el monto de la transacción dentro de 4 días hábiles.

Para realizar tu reclamación es importante que acudas a la sucursal más cercana del banco al que te encuentras afiliado y dirigirte a la Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE), es necesario que presentes una solicitud de aclaración según el formato que te proporcione tu institución bancaria, una vez que lo presentes te otorgarán un acuse de recibo o folio. Es necesario que realices una redacción clara y sustentada. El Banco deberá darte una respuesta que no exceda los 30 días hábiles.

Puedes prevenir la clonación de tu tarjeta, diversos bancos ofrecen seguros contra el fraude, robo y asalto en cajeros automáticos, en algunos casos estos servicios tienen costo mientras que en otros son gratuitos cuando cuentas con cierta antigüedad, recuerda acudir a tu banco y preguntar por estos servicios para proteger tus datos y tu dinero.



