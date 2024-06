Visa americana: ¿Cuánto tiempo debes esperar para pedirla de nuevo si fuiste rechazado?

Conseguir la visa de turista para Estados Unidos es un paso fundamental para quienes desean visitar el país, no obstante, es un proceso complejo y puede llevar bastante tiempo obtenerla.

Una de las evaluaciones clave que debes enfrentar es la entrevista con el oficial consular, quien se encargará de analizar tus circunstancias personales, tus planes de viaje, tus recursos económicos y tus vínculos fuera de los Estados Unidos.

No obstante, muchos no corren con la suerte de pasar esta prueba y en consecuencia su visado es negado, si estás leyendo esto y fuiste uno de los desafortunados que no logró que le aprobaran la visa, a continuación te decimos qué es lo siguiente que debes hacer.

¿Cuánto tiempo debes esperar para pedirla de nuevo si fuiste rechazado?

Si te negaron la visa americana, no hay un periodo obligatorio de espera para volver a solicitarla. Aun así, se sugiere esperar al menos seis meses antes de intentarlo de nuevo.

Este tiempo te permitirá revisar y solucionar los posibles motivos del rechazo, como la falta de algún documento o la necesidad de mejorar tu situación económica o laboral.

Es fundamental que, antes de presentar una nueva solicitud, evalúes si puedes mostrar cambios importantes en tus circunstancias para fortalecer tu aplicación. Si no has experimentado cambios significativos, es probable que el resultado no sea diferente al anterior.

¿Cuáles son los factores por las que te pueden negar la visa?

Según funcionarios estadounidenses, existen varios motivos comunes para denegar una visa bajo la sección 212(a) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad de Estados Unidos, que incluyen:

Crimen Serio: Si has sido sentenciado o admitido cometer un crimen serio.

Uso de Sustancias Ilícitas: Si has sido acusado o admitido violar las leyes relacionadas con el uso de sustancias.

Fraude o Falsificación: Si has intentado obtener beneficios de inmigración mediante fraude o falsificación de información.

Deportación Anterior: Si has sido deportado previamente de los Estados Unidos.

Estadía Ilegal: Si has permanecido ilegalmente en Estados Unidos por 180 días o más.

YC