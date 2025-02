El presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, Gerardo Fernández Noroña, afirmó en entrevista que la imposición de aranceles del 25% a México es una actitud "hipócrita" del gobierno de Estados Unidos, pues no hay acciones en ese país contra quienes trafican drogas en su territorio.

Apuntó, además, de proteccionista esta medida del gobierno de Donald Trump, cuyo objetivo es que la economía estadounidense sea lo mismo que fue en el siglo XX, sin embargo, dijo que no tendrá éxito.

"Lo que nosotros tenemos que hacer es apostar al mercado interno, apostar a la sustitución de importaciones. Todo lo que tengamos que hacer en legislación para fortalecer este proceso lo haremos. Hay una unidad nacional de todos los sectores del país en torno a la presidenta. Me parece que va a ser un proceso difícil al inicio, pero el país ha enfrentado dificultades mayores que esa y ha salido adelante, yo estoy confiado" , apuntó.

Se le cuestionó si hay conversaciones con sus contrapartes de Estados Unidos y respondió que se ha planteado una reunión de ambos congresos, aunque indicó que hay pocas posibilidades de avanzar, dado que el Ejecutivo tiene mayoría del Partido Republicano, que apuesta por un proyecto fascista y de romper todo marco legal y todo acuerdo existente.

"El país estaba preparado ya para esa ofensiva y vamos a salir bien, vamos a salir adelante, no sin dificultades. O sea, todavía no se ha medido yo creo el impacto que las medidas van a tener, no se ha visto tampoco el gobierno Estados Unidos, no ha precisado si es en todas las mercaderías o en algunas.

"Vamos a ver al final en qué términos está, pero como lo anunció la compañera presidenta, hay plan B y C y hasta D si es necesario y pues yo percibo que aunque el presidente Trump ha dicho que si hay respuesta, también qué simpático, o sea, aguántense el golpe, no respondan, si responden va uno más y bueno pues ahí nos vamos a ir. Nosotros somos una nación independiente y soberana", enfatizó.

