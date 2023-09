Esta es la fecha en que Marcelo Ebrard decidirá si es candidato de Movimiento Ciudadano

Marcelo Ebrard, aseguró que será el próximo lunes cuando definirá su destino político, así como si se va o se queda en Morena tras denunciar inconsistencias en la encuesta del partido para definir al nuevo coordinador de los comités en defensa de la 4T.

Afirmó que no contemplaba aún el irse a Movimiento Ciudadano, y convocó a asamblea nacional a su equipo para decidir lo que haría ante el supuesto “fraude” que ha denunciado.

“Llevan meses con eso (que se va a Movimiento Ciudadano), es una decisión que tendremos que ver, el lunes tendremos asamblea, pero no es algo que nos hemos propuesto como destino final… El lunes decidimos que camino tomamos para lograr que eso se cumpla porque lo que no podemos aceptar es que no se nos permita participa ni proponer para poder estar en la contienda del 2024”, comentó Ebrard.

Asimismo, su operador, Emmanuel Reyes, comentó: “Esto no significa que en este momento estemos rompiendo con Morena, sino más bien vamos a entrar a una reflexión de lo que viene, esperar a ver como actúa Morena, cómo actúa la dirigencia, como actúa la comisión de encuestas”

“Marcelo nos ha convocado para que podamos platicar el próximo lunes a una asamblea nacional con todos los compañeros y compañeras… con todo el equipo nacional, todos sus delegados, sus representantes, todos los referentes políticos que están en los estados de la República”, dijo Reyes.

AH