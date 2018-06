Esquinca se disculpa y reconoce que tiene problemas con el alcohol

El locutor Toño Esquinca, subió esta noche a sus redes sociales oficiales un video de cuatro minutos en el que se disculpó públicamente con Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, pues reconoció que lo insultó.

A su vez el locutor reiteró que su postura política sigue siendo clara y que no desea caer en el odio y separación que se ve en México por los tiempos electorales que vive el país.

Con una voz quebrada, apuntó que este es uno de los momentos más difíciles que vive:

"Este es el momento más oscuro de mi vida, es el momento en el que uno se debe de enfrentar a sus demonios y todos somos vulnerables ante esos demonios", dijo Esquinca en su video, replicado en sus cuentas de Twitter y Facebook.

Está es mi honesta reflexión sobre lo que dije el pasado 6 de junio en @alfa913fm respecto a @lopezobrador_ .

Con todo mi corazón... gracias por escucharme.

¡HASTA MUY PRONTO! https://t.co/4nMM99nCUl — Antonio Esquinca (@aesquinca) 8 de junio de 2018

El miércoles pasado, el conductor emitió el siguiente mensaje desde su programa:

"Estaría diciendo a enseñar, a leer, a escribir, a sumar y a restar a todas las personas en cualquier tierra, en cualquier rincón, en cualquier plaza. La verdadera revolución es la educación, la verdadera revolución es la iluminación no la estupidez ni la enajenación. Como un hijo de puta que le quede el saco a quien le quede nos pueden hacer creer. La enajenación lleva al fanatismo. En redes sociales se viene muy bien preparado, viene, y lo acepto. Y miéntenme la madre, pero miéntenme la madre de usted como siempre me he referido y me referí".

Sin mencionar a ningún candidato por su nombre, Esquinca dijo que si gana una persona se iría del país, pues defenderá lo que tiene "como un león". En el mensaje del jueves por la noche sí habló abiertamente de López Obrador, y dijo que nadie merece un insulto así.

Esquinca aseveró además que sus palabras fueron emitidas bajo los influjos del alcohol y confesó tener problemas con el consumo de la bebida.

A su vez, señaló que debido a su problema se retira de su programa para rehabilitarse agradeciendo a Grupo Radio Centro y a la familia Aguirre quienes asegura lo han apoyado en esta difícil situación.

"Me voy, me voy a rehabilitar y voy a regresar como el que he sido. Con todo el amor me despido de ustedes y espero que me tengan aquí (señalando su corazón) y acá (señalando su cabeza) como los voy a tener yo a cada uno de ustedes", finalizo.

NM