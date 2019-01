"Es un cuento chino", responde Fox a Obrador sobre huachicoleo

El ex presidente Vicente Fox respondió que las acusaciones vertidas en su contra por Andrés Manuel López Obrador, sobre la controversial constitucional que presentó para evitar que se marcara la gasolina robada, "es un pinche cuento chino".

"Es puro bla, bla, bla. Yo le pido menos mañaneras y más trabajo, menos calumnias y más resultados"

En entrevista radiofónica con Carlos Loret de Mola, el ex mandatario aseguró que "no existía eso del huachicol, no se conocía esa palabra".

Dijo que la finalidad de esas declaraciones del presidente es para justificar la falta de resultados de su administración y que dan pie a generar más promesas.

"Sólo le interesa justificar su falta de resultados, acusando a los que estuvieron antes que él", indicó.

Sobre si está dispuesto a declarar frente al nuevo Fiscal General de la República, por la acusación que lanzó esta mañana López Obrador, respondió: "Yo estoy aquí a la orden, para lo que se les ofrezca".

Comparó el combate al huachicol del presidente López Obrador con la guerra contra el crimen de Felipe Calderón, y dijo que desafortunadamente terminará en muertos y más muertos.

Finalmente dijo que le parece deleznable que todos los días el mandatario lance acusaciones sin sustento.

JM