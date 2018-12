Es tiempo de reconciliación y respeto, asegura López Obrador

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que en su etapa de opositor nunca utilizó la frase "muera el PRI o el PAN", por lo que llamó a la reconciliación y a la unidad.

"Fui opositor durante muchos años, muchos años, y nunca use el muera el PRI o muera el PAN, nunca. No me gusta eso"

Al presentar los Programas Integrales de Desarrollo para la Laguna, en los que enumeró los destinados para adultos, adolescentes, productores y seguridad, el mandatario nacional dijo que ha quedado atrás lo que no funcionó.

"Pero ahora todos juntos vamos a buscar nuevos caminos y métodos, buscando la unidad", mencionó.

"Fui opositor durante muchos años, muchos años, y nunca use el muera el PRI o muera el PAN, nunca. No me gusta eso".

Pidió a sus opositores enfrentarse en buena lid, "no vernos como enemigos, si acaso somos adversarios, pero no enemigos".

No hay que tener enemigos, hay que vernos como amigos y buscar la reconciliación en todo, resaltó.

El presidente López Obrador afirmó que es tiempo de reconciliación pues ya se acabaron las campañas, por lo que pidió respeto de todos para todos.

"Tenemos que reconciliarnos para sacar adelante a La Laguna, Durango, Coahuila, y a México, basta de gritos y sombrerazos"

Destacó además el apoyo de los gobernadores de Coahuila y Durango, con quienes "estamos trabajando juntos, sumando esfuerzos, recursos, voluntades".

"Tenemos que reconciliarnos para sacar adelante a La Laguna, Durango, Coahuila, y a México, basta de gritos y sombrerazos", expresó ante personas reunidas en el Teatro Nazas, de Torreón, donde también llamó a actuar de manera fraterna, para ayudar al bienestar de los ciudadanos.

El mandatario federal presentó en esta ciudad de Coahuila el programa integral de desarrollo para la Laguna que contempla impulsar la actividad productiva en la región, apoyos directos a los productores, el fortalecimiento del sistema de abasto en la Comarca y el desarrollo de infraestructura, entre otras acciones.

JM