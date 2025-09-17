Es pequeña la posibilidad que líder de la "Barredora" salga de prisión: experto

El ex secretario de Seguridad de Tabasco y presunto líder del grupo criminal "La Barredora", Hernán Bermúdez Requena, fue trasladado a México este miércoles desde Paraguay.

Anuar Salvador García, especialista en seguridad del Grupo SOS Capítulo Jalisco, indicó que es más complicado que el ex funcionario enfrente su proceso penal en libertad debido a que se le relaciona con los delitos de delincuencia organizada, complicando más su posible libertad al ser enviado a México.

"Es muy difícil porque los delitos relacionados con delincuencia organizada son conocidos como la ley penal del enemigo. Las garantías individuales se ven restringidas y los lineamientos para que se dicte un auto de vinculación y que te quedes en prisión oficiosa por el tipo de delitos que son, son muy amplios y la posibilidad de que logre salir en un corto plazo es muy pequeña".

El especialista pronostica al menos un año de prisión preventiva oficiosa en lo que se lleva a cabo la investigación complementaria para dar con las pruebas que puedan incriminar a Bermúdez por los delitos de los cuales es señalado.

Por otro lado, Anuar García afirmó que la detención de Bermúdez es un "tema de operación jurídica y política". Y opinó que no habrá justicia y ve complicado que Adán Augusto López, senador y ex gobernador de Tabasco durante el encargo de Hernán Bermúdez, sea alcanzado por los señalamientos.

YC