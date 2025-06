En reforma a plataformas digitales "no hay aumento de impuestos", asegura STPS

Como parte de la reforma a la Ley Federal de Trabajo, para la regulación en plataformas digitales, el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Marath Bolaños, dio detalles de ello en la conferencia matutina de este viernes.

Bolaños aseguró que "no hay aumento de impuestos" y expresó que "nadie puede ser desconectado por un robot sin derecho a una audiencia".

"No hay un cambio en el régimen fiscal, no hay un aumento de impuestos. Con esta reforma se mantienen las reglas actuales del ISR y del IVA, y en este sentido la formalización laboral. No implica una mayor carga fiscal y esto, hay que decirlo, lo que sí implica es una importante ganancia en derechos para las personas trabajadoras", declaró el secretario del Trabajo.

Refirió que el nuevo marco legal garantiza la protección para las personas trabajadoras, "manteniendo además la viabilidad del negocio" que "es muy innovador": "La reforma incorpora un nuevo capítulo en la Ley Federal de Trabajo que reconoce la relación laboral subordinada de manera especial, por así llamarlo, de quienes alcancen al menos un salario mínimo mensual".

Destacó también acceso a derechos como seguro del IMSS; riesgo de trabajo; enfermedades y maternidad; cesantía en edad avanzada y vejez; invalidez y vida; guardería y prestaciones sociales; y créditos Infonavit.

"Lo que estamos buscando, además con los objetivos de esta reforma, es que se garantice los derechos, sin quitarle a las personas trabajadoras la libertad de elegir cómo, cuándo y cuánto tiempo, que este es uno de los elementos más importantes que además solicitaban los trabajadores; en ese sentido se mantiene el esquema de flexibilidad en el trabajo, conservan su autonomía", dijo el titular de la STPS. "Pero además ahora lo van a hacer con reglas claras para evitar así abusos a las personas trabajadoras", añadió.

"Se prohíben prácticas como la simulación de contratos civiles para evadir responsabilidades laborales. También se pone orden en la gestión algorítmica; las decisiones tomadas por algoritmos deben de ser transparentes, comprensibles y lo más importante, revisables por personas que puedan justamente atender a las personas trabajadoras, también otras personas en este caso inscritas en la propia plataforma. Nadie puede ser desconectado por un robot sin derecho a una audiencia la desconexión inmediata", dijo.

El diseño, destacó, también permite compartir con otros regímenes sin perder los derechos ya adquiridos.

MV