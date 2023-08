“La única que va a tomar una decisión y yo la respeto enormemente es Beatriz Paredes; yo estoy lista para el domingo”, aseveró Xóchilt Gálvez al ser cuestionada sobre la posibilidad de que la senadora del PRI se baje de la contienda antes de la encuesta del 3 de septiembre como lo perfiló Alejandro Moreno.

En rueda de prensa en la sede nacional del PAN en el marco de la reunión plenaria se senadores, reiteró: “Yo estoy lista para el domingo, para lo que viene, con el respaldo y el apoyo, pues de muchos y muchas ciudadanas y del Partido Acción Nacional y del Partido de la Revolución Democrática; y todo mi reconocimiento, mi amplio reconocimiento a Beatriz Paredes”.

“Cuando lo digo, no lo digo de dientes para afuera. Cuando yo fui comisionada de los pueblos indígenas con el Gobierno del presidente Fox, encontré en Beatriz Paredes, como presidenta de la Cámara de Diputados, una aliada en varios de los temas que yo traía en la agenda de los pueblos indígenas, y lo he dicho en uno y otro foro y realmente pues tengo un gran respeto por ella, por sus posturas y por su trayectoria”, indicó.

Acompañada de Marko Cortés y de la bancada del PAN en el Senado y a pregunta expresa si estaría de acuerdo en una eventual candidatura de unidad en el Frente Amplio Va por México, apuntó:

“Yo hoy lo que quiero es que le vaya bien a México, vemos cómo le va bien a México, y no tengo duda que Morena se está frotando las manos también para que ver qué desmadre nos hacen, pero aquí estamos listos”, argumentó.

“Básicamente yo repito lo que dije, yo soy respetuosa del proceso interno del PRI, estoy lista para el domingo 3”, concluyó la senadora del PAN.

El Universal

Presentan formato de boletas

El Comité Organizador del Frente Amplio por México compartió en redes imágenes de cómo serán las papeletas de la elección primaria que se realizará el próximo 3 de septiembre, en la que los ciudadanos que se registraron podrán elegir entre Xóchitl Gálvez y Beatriz Paredes, para que sea la candidata presidencial de la oposición. Las boletas tienen los rostros y nombre de ambas contendientes. Asimismo, el Comité mostró imágenes de la tinta indeleble que utilizarán, así como otros formatos impresos que serán parte del proceso interno.

El PRI va unido si Gálvez queda arriba en encuestas: “Alito” Moreno

El PRI no le ha solicitado a Beatriz Paredes Rangel que se baje de la contienda interna del Frente Amplio por México, aclaró el presidente nacional de ese partido, Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, quien subrayó que el tricolor, unido, apoyará a la aspirante que esté arriba en las encuestas.

En entrevista, luego de participar en la reunión plenaria de los grupos parlamentarios del PRI en las cámaras de Senadores y de Diputados, el líder del partido puntualizó que la senadora Paredes Rangel es una mujer inteligente que sabe que lo más importante es cuidar la unidad e ir juntos al proceso electoral del próximo año.

“Lo he dicho claro: si en el momento en la decisión, en la construcción del proyecto, de la fortaleza de generar unidad, de acuerdo y consenso, es Xóchitl Gálvez, el PRI va a ir unido, todos a apoyar, porque lo que necesitamos es ir juntos todos. Entonces, en este proceso trabajamos, caminamos juntos, vamos a salir en unidad y les vamos a ganar en 2024”, aseguró.

Alejandro Moreno recalcó que la contienda interna en el Frente Amplio por México no se ha suspendido, aunque reiteró que este miércoles el PRI tomará una decisión sobre lo que considera es lo mejor para el partido, para el frente opositor y para el país.

“El PRI está con la unidad, el PRI está claro, porque nosotros somos un partido político y tomamos decisiones claras. Al final nadie está por encima de nuestro partido, las decisiones así han sido, lo que queremos es fortalecer la unidad siempre del Frente Amplio por México y defender a nuestro país”, enfatizó.

Piden miembros del FAR seguir con proceso del Frente

Ex gobernadores y ex legisladores priistas, agrupados en el Frente Amplio de Renovación (FAR) exigieron que el proceso interno del Frente Amplio por México (FAM) continúe y concluya todas las etapas que se contemplaron originalmente, pues darlo por terminado de manera abrupta “lastimaría a millones de ciudadanos y afectaría las posibilidades de triunfo electoral en 2024 de la aspirante ganadora”.

En un pronunciamiento emitido por su vocera, Dulce María Sauri, el FAR expresa su preocupación por la posibilidad de alguna declinación, y solicita a Beatriz Paredes y Xóchitl Gálvez que mantengan su compromiso de participación, independientemente de los resultados finales.

“Demandamos al Comité Organizador del FAM que culmine su responsabilidad de acuerdo a la convocatoria emitida. Este proceso en marcha no es de los partidos políticos, es de la ciudadanía, y no puede ser expropiado por cálculos mezquinos de índole alguna”, advierte.

“Tenemos el derecho y la obligación de levantar nuestra voz para alertar que la terminación abrupta, sin más explicación que una supuesta ventaja en encuestas que no se han dado a conocer, dañaría seriamente las posibilidades futuras de la aspirante ganadora, lastimaría la esperanza de millones de ciudadana/os, depositada en una forma novedosa y distinta de hacer política y daría poderosas armas a nuestros adversarios para deslegitimar este importante esfuerzo colectivo que ha significado la conformación del FAM”, subraya.

Paredes descarta ir por la CDMX

Al salir de la reunión plenaria del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), la legisladora Beatriz Paredes enfatizó que no buscará la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México en el caso de no resultar ser la candidata de la oposición.

Entrevistada por medios de comunicación, la aspirante a la presidencia mencionó que al conocer los resultados oficiales de las encuestas, analizaría su posible declinación a favor de su contrincante Xóchitl Gálvez.

Agregó que se encuentra en constante diálogo con la dirigencia del partido y todos sus niveles, por lo que no se considera excluida del proceso de deliberación.

“Voy a esperar el resultado de las encuestas oficiales encargada por la comisión organizadora que para mí son los resultados que inciden en el proceso”, subrayó.

Betriz Paredes esperará los resultados de la encuesta del domingo. EL UNIVERSAL

CT