Luego de que el ex candidato presidencial Ricardo Anaya fuera incluido en las listas del PAN como senador por la vía plurinominal, la precandidata presidencial opositora, Xóchitl Gálvez Ruiz, aseguró que desconoce cuál es la situación jurídica del ex diputado, pero aclaró que ella no propuso su candidatura.

“La verdad de las cosas es que nunca ha habido una orden de aprehensión contra Anaya, hubo una investigación y hasta ahí se quedó. Este Gobierno obviamente tiene el poder y yo, hasta donde me quedé, había una orden de presentación y ya nunca hubo algún otro tipo de investigación adicional, entonces no soy quien pueda decir en qué situación jurídica está él”, puntualizó.

Insistió en que ella no intervino en la postulación de Anaya, pues fue una decisión del PAN, “y yo espero que se resuelva su situación jurídica plenamente”.

En su visita a Veracruz, denunció que los temas de la salud, la seguridad pública y el campo son un desastre en este Gobierno, tanto a nivel federal como en Veracruz.

En el puerto jarocho, donde se reunió con militantes del PAN, PRI y PRD y “xochilovers”, la aspirante lamentó que el gobernador Cuitláhuac García haya permitido el crecimiento de los índices de violencia y criminalidad en ese Estado, donde hay inseguridad, desaparecidos y fosas clandestinas.

“El tema de la inseguridad en Veracruz es una cosa de verdad de terror, el gobernador no gobierna, ha dejado que crezca la delincuencia.

“Ayer (el sábado) hablábamos del abandono del campo y aquí obviamente la gente sufre desapariciones, secuestros y, sobre todo, asesinatos y feminicidios. Veracruz es el segundo lugar en feminicidios”, advirtió.

Subrayó, “el tema de la salud, de los hospitales del IMSS, del Hospital Infantil, del Hospital Regional, son un desastre, se han caído los elevadores, no hay medicamentos, no hay tratamientos para niños con cáncer; o sea, el tema de la salud es un desastre, el tema del campo es un desastre, el tema de la seguridad es un desastre”.

Al referirse al reciente hallazgo de 21 cuerpos en fosas clandestinas, Xóchitl Gálvez señaló que se debería trabajar de manera expedita para identificarlos “y que todas esas madres que buscan a sus hijos encuentren tranquilidad y paz”. Dijo que “de antemano, habla del desastre en materia de seguridad del país”.

Por otra parte, la precandidata presidencial anunció la creación de una vocería especial generada con Inteligencia Artificial (IA).

La aspirante reveló que a partir de ayer, ‘iXóchitl’, una representación digital generada con IA, será una más de sus portavoces, quien tendrá su aval, supervisión y aprobación en los mensajes que emita, con lo que garantiza que los valores y políticas de la precampaña se mantengan intactos.

El Universal

INE ordena a Presidencia y a revista a retirar publicaciones

La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó a la Presidencia de la República retirar de su página de internet y plataformas digitales el segmento del evento denominado “Programas para el Bienestar”, que encabezó el Presidente el pasado 10 de diciembre en Almoloya de Juárez, Estado de México, donde alude a los programas sociales y conmina a que se vote por Morena para obtener mayoría en el Congreso.

A decir del PRD y un ciudadano, que fueron los quejosos, el mandatario violentó el marco legal al referirse a programas sociales, y solicitar el voto por la denominada 4T.

Respecto a la versión impresa de la revista “Siempre!”, así como a los responsables de la edición, por la publicación y distribución del ejemplar número 3678, año LXX, se consideró procedente la adopción de medidas cautelares, por atribuirse a una opción política, “símbolos que fomentan el discurso de odio, incitan a la discriminación o a la violencia”.

El Universal

El INE ordenó a la Presidencia retirar el segmento de “Programas para el Bienestar”. ESPECIAL

Delgadillo manifestó propósito de sumar con la Iglesia

El cardenal de Guadalajara, Francisco Robles Ortega habló con la precandidata a la gubernatura de Jalisco, Claudia Delgadillo.

La aspirante de la coalición “Sigamos Haciendo Historia”, encabezada por Morena, sostuvo una reunión con el Cardenal el 15 de diciembre.

“Me manifestó su intención de contender por este puesto tan importante, también su propósito de servir a la comunidad y de sumar con la institución de la Iglesia”, detalló el líder religioso. Robles Ortega aseguró que todos los aspirantes le han solicitado un encuentro y tendrá disposición para cada uno de ellos.

Sheinbaum presenta a su equipo de jóvenes rumbo al 2024

“La transformación es con las y los jóvenes o no será”, aseguró Claudia Sheinbaum, al presentar a 22 jóvenes que la acompañarán durante la precampaña, realizando recorridos, creando canciones y hasta memes.

Abraham Carro estará al frente de la “Coordinación de Jóvenes por la Cuarta Transformación”, y sumará a medallistas olímpicos, artistas, indígenas, universitarios, de la diversidad sexual y que protegen los derechos de las mujeres.

INE intensificará estrategia para votar en el extranjero

De enero a junio de 2024, el Instituto Nacional Electoral (INE) intensificará la Estrategia Integral de Promoción del Voto de los mexicanos residentes en el extranjero para el proceso electoral 2024.

Considerará acciones en redes sociales y plataformas digitales; en radio y televisión en México y en el exterior; contacto directo con la ciudadanía; canales disponibles de la Red Consular, y dirigidas a familiares y amistades de las personas migrantes.

Renuncia el priista Erick Fernando Álvarez

El secretario de Organización del PRI en la Ciudad de México, Erick Fernando Álvarez Martínez, renunció al partido tras la salida del alcalde de Cuajimalpa, Adrián Rubalcava. El ex priista dijo que se va debido a la polarización que hay en el partido “derivado de una política de imposición constante”. Consideró, además, que Adrián Rubalcava era el único perfil que garantizaba el triunfo en la Ciudad de México por lo que calificó de “tramposa” la imposición aliancista.

CT