En el municipio donde vive Vicente Fox, la candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum Pardo, criticó la manera de pensar del expresidente panista respecto a quienes reciben programas sociales, ya que, dijo, es lo que realmente piensan los conservadores.

Afirmó que hay un expresidente que vive en Guanajuato y que hace unos meses dijo lo que realmente piensan los conservadores. Acto seguido, la candidata pidió que se difundieran las palabras con que el exmandatario cuestiona el objetivo de los programas sociales.

"Fíjense nada más lo que dice, no crean que Fox ya está medio 'cucu', no, o que fumó mucho de eso que quiere legalizar… así piensan ellos", dijo la abanderada de la izquierda.

"Ellos creen que si una familia o una persona recibe un apoyo social es un flojo, pues ¿qué les decimos nosotros?, que para nosotros las y los adultos mayores son nada menos y nada más que héroes de la patria".

En medio de un fuerte dispositivo de seguridad, con elementos de la Guardia Nacional que resguardaron a la candidata y estuvieron entre los asistentes y calles aledañas, Sheinbaum Pardo recordó que desde la precampaña electoral no asistía al estado, pero que sentía el fervor y el cariño de la gente.

Durante su discurso, la exmandataria capitalina indicó que hará equipo con la candidata a la gubernatura, Alma Alcaraz, y que es necesario que haya coordinación con el gobierno federal para sacar a los jóvenes de la delincuencia.

"Aquí en Guanajuato (...) no hay alternativas a los jóvenes, se les abandonó, no sólo no hay educación, no hay cultura, no hay deporte, no hay empleo o hay empleo mal pagado, sino que además se les orienta a las adicciones; Guanajuato es de los estados con mayor número de jóvenes en adicciones, ese modelo no sirve, ese es parte de la explicación de la inseguridad en Guanajuato", explicó.

"¿Cómo se va a atender la inseguridad si se fomenta la separación entre el gobierno federal y el gobierno estatal?, tenemos que trabajar en equipo, tenemos que poner una parte el gobierno de Guanajuato, cambiar ese fiscal que hay aquí en Guanajuato (...) también cambiar al Poder Judicial", sostuvo.

El fuerte dispositivo de seguridad estuvo a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Guardia Nacional, cuyos agentes se encontraban armados y con equipo táctico especializado: portaban armas largas, chalecos antibalas, rostros cubiertos, cámaras en los cascos, así como esposas. Elementos de la GN realizaban recorridos en el templete de los medios de comunicación, entre la gente y calles cercanas, con sus vehículos blindados.

Previamente, en Sahuayo, Michoacán, Sheinbaum Pardo reconoció a Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, hijo del expresidente Lázaro Cárdenas del Río, por su trayectoria política, ya que aseguró que no se vendió ni se rindió.

Antes de un mitin, Sheinbaum Pardo visitó la casa donde nació el expresidente Lázaro Cárdenas del Río, en Jiquilpan, Michoacán. "Venimos (...) de estar en la casa donde nació uno de los grandes presidentes de México, el general Lázaro Cárdenas. Un hombre extraordinario que luchó (...), estuve también (...) con su hijo y sus nietos, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas que merece un gran reconocimiento, (...) no se vendió, no se rindió y de ahí parte un buen antecedente de la historia de nuestro movimiento".

