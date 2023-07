La senadora del PAN, Xóchitl Gálvez, actual aspirante a candidata presidencial de la oposición, acusó ayer de “machista” al Presidente Andrés Manuel López Obrador por afirmar que un empresario la impondrá como la candidata oficial de la coalición opositora Frente Amplio por México.

“Usted, señor Presidente, es un machista. Las únicas mujeres que usted respeta son las que usted impone, porque a los machos como usted les asusta una mujer independiente e inteligente, en mi vida nadie me ha regalado nada”, expresó en un video Gálvez.

Sus declaraciones se produjeron momentos después de que López Obrador afirmara en la mañanera que ella será la candidata para las elecciones presidencialesde junio de 2024 de la alianza Frente Amplio por México por la imposición del empresario Claudio X. González, uno de los mayores críticos políticos a la 4T.

“De usted (López Obrador) sólo quiero una cosa, que me respete. Usted me va a entregar la banda presidencial y yo se la voy a recibir con una amplia sonrisa”, sentenció Gálvez.

El enfrentamiento ocurre una semana después de que la senadora reveló sus aspiraciones presidenciales, con lo que se consolidó como la favorita para representar la alianza del PAN, el PRI y el PRD.

“Tengo toda la información de que él llevó a cabo las consultas para que los represente, a este grupo, Xóchitl Gálvez. Hace como 15 días, de 15 días a un mes, me enteré”, sostuvo el Mandatario.

La legisladora le respondió en sus redes sociales que, al igual que ella, “hay millones de mexicanas que sin la ayuda de nadie luchan por lo que creen y salen adelante”.

“Señor Presidente, usted dice que fulano o zutano me van a poner de candidata porque usted no puede concebir que una mujer fuerte y capaz pueda ganarse por sí misma una posición en la política, usted no puede imaginar que una mujer obtenga una candidatura con méritos propios”, indicó Gálvez.

El Frente Amplio por México lanzó ayer la convocatoria para elegir a su aspirante presidencial y a partir de hoy los contendientes podrán registrarse para un proceso que concluirá el 3 de septiembre tras foros ciudadanos, consultas y encuestas.

En tanto, Morena cumple dos semanas de buscar al sucesor de López Obrador, un proceso que se definirá el 6 de septiembre.

Si las preferencias permanecen como indican las encuestas ahora, Gálvez podría enfrentarse en las elecciones de 2024 a Claudia Sheinbaum, la ex jefa de Gobierno de Ciudad de México y actual favorita de Morena.

Gálvez detalló que hoy acudirá con un grupo de interesados en participar en la contienda interna del Frente Amplio por México.

Contó que cuenta con al menos 50 mil voluntarios en su página que “están dispuestos a conseguirme firmas”, para lograr las 150 mil que necesita para continuar su proceso.

EFE

“Están inflando a la señora Xóchitl”

El Mandatario acusó ayer en la mañanera al empresario Claudio X. González, uno de sus mayores rivales políticos, de haber seleccionado a Xóchitl Gálvez como la candidata para las elecciones de junio de 2024 y simular que habrá una contienda interna democrática en la oposición.

“Me enteré, mis gargantas profundas (me informaron), y fue un proceso de consulta arriba con los que no dan la cara, pero sí actúan y son los que aportan dinero”, aseveró López Obrador.

“Por eso algunos que ya se dieron cuenta están declinando, porque no quieren ser comparsas. ¿Y por qué deciden a favor de la señora Xóchitl? Porque ellos suponen que si nació en un pueblo, va a tener el apoyo del pueblo. Y, además es en realidad parte de ellos, no del pueblo, sino ella forma parte de los conservadores”, argumentó.

“Están inflando a la señora Xóchitl, y es el querer engañar. Cuando iniciamos (el Gobierno) se convirtieron en feministas, luego en ambientalistas, ahora ya resulta que están a favor de los pobres”, se burló AMLO.

Frente Amplio por México detalla su proceso

Los integrantes del Frente Amplio por México ayer dieron a conocer los detalles del proceso para elegir al candidato o candidata presidencial.

De esta manera, el Frente Amplio por México detalló que de hoy al 9 de julio será el registro de aspirantes, ante las sedes del Comité Organizador y CEN de los partidos.

Entre los documentos que tendrán que presentar están la declaración 3 de 3 en materia de transparencia, y la 3 de 3 en materia de no violencia.

El lunes 10 de julio se darán a conocer los candidatos que cumplen con los requisitos.

El registro de simpatizantes se abrirá el 12 de julio.

Del 12 de julio al 5 de agosto se llevará a cabo la recolección de firmas. Los aspirantes deberán recopilar 150 mil firmas en al menos 17 entidades. Los ciudadanos que quieran registrarse en el padrón pueden hacerlo del 12 al 20 de julio.

El 10 de agosto se llevará a cabo el primer gran foro, donde aspirantes presentarán su visión de México. Participarán sólo quienes hayan cumplido el requisito de las 150 mil firmas.

El primer sondeo de opinión será del 11 al 16 de agosto, en el que quedarán los tres aspirantes mejor posicionados.

Los finalistas participarán en cinco foros que serán realizados en Tijuana, el 17 agosto; Monterrey, el 19 agosto; León, el 22 agosto; Guadalajara, el 24 agosto; y Mérida, el 26 agosto.

Del 17 al 30 de agosto implementarán el segundo estudio de opinión, del cual, la metodología aún se está por definir (antes del 20 de agosto).

Las elecciones primarias serán el 3 de septiembre y el mismo día se darán a conocer los resultados de las votaciones y del segundo estudio de opinión para determinar al ganador o ganadora. Cada ejercicio valdrá 50 por ciento.

El Universal

El Frente Amplio por México está integrado por el PAN, PRI y PRD. EFE

Ebrard rompería con Morena si hay “chicanada”

El aspirante a candidato presidencial por Morena, Marcelo Ebrard, advirtió que podría salir del partido si no se respetan los resultados de las encuestas entre “corcholatas”.

“Lo único por lo que rompería con Morena, lo inaceptable es que quieran hacer una ‘chicanada’, una cosa rara, una adulteración del sentido de la encuesta”, expuso Ebrard en entrevista con La Jornada.

El ex canciller mencionó que en los próximos días podría dar a conocer las encuestadoras que no son precisas y que se descartaron para que formen parte del proceso interno de Morena.

Ebrard también criticó la estrategia de Claudia Sheinbaum, la cual indica que “es tiempo de mujeres”, pues apela al “género” y no a lo que se representa.

“Claro que es una buena estrategia, cada quién hace su estrategia política, pero yo pensaría que tenemos que hacer equipo. Es tiempo de mujeres, pero yo pensaría que es tiempo de hombres, mujeres y también de quienes tienen otras preferencias; no apelaría al género, no al género sino a la capacidad de las personas, no votes en función del género de alguien sino en función de qué ha hecho y qué representa”, dijo en conferencia de prensa.

Presenta los gastos de sus actividades

Marcelo Ebrard informó que del 26 de junio al 2 de julio erogó 104 mil 520.43 pesos, como parte de sus actividades del proceso interno de Morena en busca de la coordinación de la defensa de la transformación.

En la primera semana Ebrard gastó 286 mil 988 pesos, es decir 182 mil 468 pesos más respecto a la segunda semana. Entre los gastos destaca el transporte aéreo que tuvo a Miami, Estados Unidos, por 48 mil 926 pesos, y la Asamblea Informativa en Cuernavaca por 11 mil 750 pesos.

Marcelo Ebrard es claro en sus convicciones y no está dispuesto a permitir “una cosa rara” en el proceso entre “corcholatas”. EL UNIVERSAL



Jorge Luis Preciado abre fuego amigo; denuncia “cargada empresarial”

El aspirante a coordinar el Frente Amplio por México, Jorge Luis Preciado, denunció la existencia de una “cargada empresarial” a favor de Xóchitl Gálvez, quienes presuntamente están financiando a la aspirante a la candidatura presidencial.

“Bueno, de mis contrincantes adentro del PAN ya no hay nadie, si me preguntas quiénes son mis contrincantes, son los empresarios, hoy (ayer) el Presidente del país dijo que él tenía información donde el empresariado que no coincide con él, estaba ya apoyando y financiando a una candidata, Xóchitl Gálvez concretamente, y que ese es el motivo por el cual muchos compañeros han estado renunciando a registrarse”, expresó el panista.

En conferencia de prensa, desde Colima, Preciado Rodríguez enumeró que Lilly Téllez, Germán Martínez, Claudia Ruiz Massieu, Mauricio Vila, Alejandro Murat y Gustavo de Hoyos, se “bajaron” de la contienda interna porque están viendo que hay una cargada financiera y empresarial a favor de Gálvez, por lo que el Presidente sólo confirmó lo que ya se sabía.

La cargada dijo, se ha manifestado a través de la apertura de espacio en todos los medios de comunicación, la compra de bots, de dinero para pautar a nivel nacional, y que eso es clarísimo.

“Yo lo advertí desde que inicié este proceso hace una semana, debemos cuidar este proceso, si se considera que esto es una farsa para imponer un candidato o candidata en este caso, la gente no va a creer, porque entonces vamos a estar en una situación muy complicada: o votamos por el dedazo del Presidente del país a favor de Claudia Sheinbaum, o votamos por el dedazo de las dirigencias y los empresarios de otra candidata oficial que es Xóchitl Gálvez", sentenció.

"Si me preguntas qué desventajas y contra quién me tengo que enfrentar, contra el Presidente que ya le va a empezar a hacer publicidad gratuita porque quiere que sea ella, y me tengo que enfrentar a los empresarios que le van a hacer publicidad pagada porque también quieren que sea ella. Es ese es el gran reto y a eso le vamos a entrar, ni me voy a bajar ni me voy a rajar, desde abajo, pero con mucho trabajo", aseveró.

El Universal

