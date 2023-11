La aspirante presidencial, Claudia Sheinbaum, y el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, afirmaron que son un sólo movimiento y que no hay corrientes al interior del partido, ya que pueden dañar la unidad.

Mediante redes sociales, Sheinbaum Pardo celebró la permanencia de Marcelo Ebrard en el movimiento para abonar a la unidad interna y que no pase lo mismo que en otros partidos como el PRD.

Expuso que, a diferencia de la oposición, Morena debe ser plural y no guiarse bajo el autoritarismo, pues destacó que lo más importante para Morena es trabajar en unidad a favor del pueblo de México.

“Esa coordinación tiene que ejercerse, no con autoritarismo o con manos duras, nosotros somos un partido plural y democrático, por eso es muy importante que se respeten las encuestas que hubo en las nueve entidades de la República para las coordinaciones estatales y también la decisión que tomamos para que las cinco mujeres fueran representadas en las cinco entidades”, añadió.

Aseguró que en la Cuarta Transformación no hay favoritos, pues “la favorita es la 4T y el favorito es el pueblo de México”, por lo que instó a seguir fortaleciendo el trabajo para mejorar las condiciones de vida de todas y todos.

“Cuando uno tiene esta responsabilidad tiene que ejercerla con humildad porque la soberbia no es una buena compañía, con humildad, sabiendo la responsabilidad que se tiene, siendo democráticos, sabiendo cuáles son nuestros principios y nuestras causas, y reconocer la pluralidad de nuestro movimiento”, concluyó.



Platicar con Xóchitl sería una incongruencia vital, asegura Ebrard

Luego de que Marcelo Ebrard decidió quedarse en Morena tras no ser designado como el virtual candidato presidencial para 2024, el ex canciller aseguró que irse con la oposición “sería incongruencia vital”.

El aún morenista rechazó que haya tenido conversaciones con Xóchitl Gálvez, quien será la candidata del PAN, PRI y PRD para los comicios próximos.

Ebrard explicó que sus señalamientos sobre irregularidades en el proceso de selección de la coordinadora de los comités de defensa de la 4T en el 2024 sí fueron tomados en cuenta por Morena, pues “hubo un reconocimiento de irregularidades y que van a haber sanciones”.

Allá él si quiere que lo maltraten, dice Xóchitl Gálvez a Marcelo

Xóchitl Gálvez, aspirante presidencial del Frente Amplio por México, refutó al ex secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, quien afirmó que hubiera sido una “incongruencia vital” platicar con ella sobre su posible incorporación a la oposición. Entrevistada en el Senado, la responsable de la construcción del Frente Amplio por México dijo que respeta la decisión del ex canciller de mantenerse en Morena, pero expresó que “allá él”, sí quiere que lo maltraten en ese partido.

“Yo lo invité, él tomó su decisión. Yo estoy tranquila. (…) No es incongruente hablar con una persona. Yo digo que si él quiere que lo maltraten, pues allá a él, pero es una decisión de cada quien, yo le respeto a Marcelo, le reconozco, yo con él siempre tuve un diálogo de altura. (…) Él tomó una decisión y está bien, no pasa nada”, expresó.

Idolina Cosío aspira a la gubernatura

La maestra, Idolina Cosío Gaona, se registró ayer como aspirante a la candidatura a la gubernatura de la Entidad por el Frente X Jalisco que conforman los partidos PRI, PAN, PRD y la sociedad civil. Acompañada de una batucada y más de 300 personas entre familiares, amigos, alumnos, ex alumnos y simpatizantes, acudió a las instalaciones del Comité Estatal del Partido Acción Nacional donde formalizó su intención de encabezar la Coalición.

La ex diputada panista y coordinadora del Foro Plural Jalisco, Cecilia Carreón Chávez, fue la encargada de hacer la presentación, y en su discurso, le dio la bienvenida a las instalaciones de Acción Nacional, destacó la unión entre los tres partidos políticos y la sociedad civil, y le compartió el amistoso saludo que le dejó la dirigente estatal del PAN, Diana González.

En su mensaje, Idolina afirmó que esta es una ocasión muy especial para las mujeres jaliscienses que tienen aspiraciones de estar al frente del Estado, puesto que actualmente existe una posibilidad real que les brinda la fuerza que se ha construido con el Frente Amplio por México a nivel nacional con los tres partidos y con la sociedad civil organizada.

Zamora se unirá a precampaña de Lemus

El alcalde de Tlajomulco de Zúñiga, Salvador Zamora, se incorporará desde hoy a la precampaña del aspirante a la gubernatura de Jalisco por Movimiento Ciudadano, Pablo Lemus.

Esto luego de haber solicitado licencia al cargo como presidente municipal de Tlajomulco, la cual comienza hoy; el aún edil dijo que ha seguido la precampaña de Lemus y platicado con él.

“Ya integrado de lleno a la campaña de Pablo, sin embargo, he estado dando seguimiento y atención a prácticamente todos los eventos de la campaña, platicando mucho con el candidato a gobernador”.

Zamora recordó que Lemus estará visitando los 125 municipios de Jalisco para dialogar con militantes de Movimiento Ciudadano en el interior del Estado. Adelantó que, una vez estén listos los registros de aspirantes a las presidencias municipales de todo Jalisco, comenzarán precampañas en el Área Metropolitana de Guadalajara.

“La visión de la 4T debe prevalecer”

Acompañada de militantes, simpatizantes, liderazgos del partido Morena y de compañeras y compañeros con quienes ha recorrido las calles del municipio, la regidora Mariana Fernández anunció su inscripción como precandidata a la alcaldía de Guadalajara.

“Yo, como todas las tapatías y todos los tapatíos, trabajo día a día para construir la transformación de Guadalajara”, señaló. “Lo digo con toda franqueza: no estoy sentada esperando que alguien me dé su permiso para soñar mi ciudad. Porque yo sí he recorrido todas sus calles, recogiendo los reclamos, las inquietudes y las propuestas de quienes la habitan, la sufren y la gozan a diario”.

En su discurso, subrayó que Guadalajara necesita una transformación que las personas están esperando desde hace muchísimos años. “Hoy solo hay una opción política que piensa en la gente, que trabaja de la mano con las personas, que lo ha hecho desde su fundación y que no olvida su vocación: esa es Morena”.

