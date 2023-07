Durante el Consejo Nacional y Asamblea Ciudadana de Movimiento Ciudadano (MC), que se llevó a cabo ayer, el coordinador de esa fuerza política, Dante Delgado, afirmó que le encomendó al senador Clemente Castañeda organizar una reunión en septiembre con los gobernadores de Jalisco y de Nuevo León para definir la ruta del partido de cara a las elecciones presidenciales del próximo año.

“(El objetivo es) que regresando de vacaciones tengamos un diálogo. Esto va a ser muy importante para la vida democrática de Movimiento Ciudadano”, dijo Delgado.

Agregó que también se aprobó un proyecto denominado “Movimiento escucha”, que se llevará a cabo en universidades de diferentes Entidades del país, “con todos los sectores de la sociedad, haciendo énfasis en mujeres y jóvenes”.

El pasado 7 de julio, el gobernador de Jalisco anunció que no buscará ser el abanderado presidencial de MC y criticó al partido, pues aseguró que ha optado por el aislamiento, una ruta que no entiende. “La opinión de quienes desde Jalisco tanto le hemos aportado a este partido dejó de ser importante para quienes toman las decisiones nacionales. Por eso no pienso ser parte de algo en lo que no creo”.

En ese entonces, Delgado resaltó que no estaba de acuerdo con la falta de diálogo que mencionó el mandatario estatal.

Gálvez denunciará a AMLO por ventilar sus contratos

La senadora y aspirante a la candidatura a la Presidencia, Xóchitl Gálvez, rechazó que los contratos otorgados a sus empresas asciendan a mil 400 millones de pesos, y señaló que procederá legalmente por violar la ley para investigarla.

En su cuenta de Twitter, la legisladora respondió al Presidente Andrés Manuel López Obrador que el documento donde presuntamente presenta los contratos de sus empresas “deja evidencia que está usando todo el aparato del Estado para investigarme dolosamente por mi aspiración”.

“Sígale, no le tengo miedo, no hay nada que ocultar”, retó la aspirante.

“Ha violado con esto una serie de leyes y, por ello, procederé legalmente contra usted y quien resulte responsable”, sostuvo Xóchitl Gálvez.

Expuso que si bien el Presidente dijo que si empresa recibió ese dinero del Gobierno, pero según su propio documento no llegan ni a 80 millones.

“Me queda claro que ni contar sabe, eso explica el porqué de los sobre costos de sus obras”, añadió.

La senadora subrayó que el mandatario ha dejado claro que le molestan las empresas formales y que ahora hasta de los negocios entre empresas quiere opinar.

“Confirma que prefiere las empresas patito de los elevadores del IMSS, los contratos de su prima Felipa, los sobres amarillos de sus hermanos y las casas prestadas a su familia”, manifestó.

“Conmigo se topó con pared porque quien nada debe, nada teme. En el fondo lo único que demuestra es que no le gustan las personas que aspiramos a algo mejor, le molesta la superación personal y el progreso social. Lo bueno es que ya se va”, advirtió.

Xóchitl Gálvez dijo que dejaría la aspiración a la candidatura en caso de comprobarse las cifras del Presidente. EL UNIVERSAL

Exhibe AMLO monto de empresas de Xóchitl

Ayer, el Presidente Andrés Manuel López Obrador difundió unas gráficas con supuestos montos en negocios que las empresas High Tech Services y Operación y Mantenimiento a Edificios Inteligentes (OMEI), propiedad de la senadora Xóchitl Gálvez, firmaron en los últimos nueve años con empresas privadas y el Gobierno federal, incluido el suyo.

Entre las dependencias que han firmado contratos bajo el actual Gobierno con estas dos empresas de la senadora están Petróleos Mexicanos (Pemex), Salud (Ssa), Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) y el Instituto Politécnico Nacional (IPN).

En su cuenta de Twitter, el jefe del Ejecutivo federal señaló que envía esta información para que el empresario Claudio X. González y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) lo analicen y verifiquen.

Indicó que el empresario y MCCI pueden ampliar la información “y hacer la denuncia legal correspondiente”.

“Esta es la información que recibí sobre contratos de Xóchitl Gálvez por alrededor de mil 400 millones de pesos en nueve años y que estoy enviando al señor Claudio X. González para su análisis y verificación. Además, él puede ampliar la información, con sus investigadores, y hacer la denuncia legal correspondiente”, dijo.

INE restringe derecho de expresión del Presidente, dice Delgado

El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, rechazó la resolución de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE), al señalar que restringe el derecho a la expresión del Presidente Andrés Manuel López Obrador, en la que se le pidió abstenerse de pronunciarse sobre el proceso electoral de 2024, tras sus declaraciones sobre Xóchitl Gálvez.

En un comunicado, el dirigente morenista señaló que no hay ningún proceso electoral en marcha y recordó que tanto el Tribunal Electoral como el propio INE, han sostenido que actualmente no existe un proceso de precampaña o campaña, por lo que las referencias a la senadora Xóchitl Gálvez se enmarcan en su condición de servidora pública. “Podemos asegurar que el Presidente López Obrador se ha posicionado respecto de las acciones y omisiones de una servidora pública, lo que nos permite concluir que los señalamientos del Presidente de la República no deben ser calificados como dichos que generan inequidad de alguna contienda”, afirmó. Recordó que la misma Comisión ha resuelto, en reiteradas ocasiones, que los servidores públicos están sujetos al escrutinio.

Las giras

Indígenas entregan bastón de mando a Sheinbaum

La comunidad indígena mayo-yoremes entregó el bastón de mando a la ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, quien afirmó que visualiza que en el futuro les va tocar fortalecer la salud pública, desde la prevención y hasta la atención de enfermedades más graves en forma gratuita. En la asamblea informativa celebrada en el Centro de Usos Múltiples de la ciudad de Los Mochis, la aspirante presidencial, en un recuento de los logros presidenciales, indicó que visualiza que en la continuación de la Cuarta Transformación los maestros tendrán más apoyos, se atenderá el tema de la vivienda, la pesca y la agricultura. Previo a su intervención los gobernadores indígenas (cobanaros), le realizaron una limpia para que conquiste la Presidencia.

Ebrard deja en segundo plano tema migratorio

El aspirante a la candidatura para la Presidencia de México por el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en 2024, Marcelo Ebrard, visitó ayer la ciudad de Tijuana, donde dejó en segundo plano temas referentes para la zona fronteriza como la migración. Además, evitó comentar sobre la denuncia civil que Jorge Arpaio, el alguacil del condado de Maricopa, quien presentó este jueves pasado en su contra por difamación. El ex canciller de México fue recibido en una empresa, ubicada en una de las zonas maquiladoras más grandes de la ciudad fronteriza, ante un nutrido grupo de trabajadores, en donde ofreció un discurso y se enfocó solamente en presentar su denominado Plan Ángel.

Reconoce Adán Augusto la transformación de México

En un emotivo reconocimiento a los cinco años del Gobierno federal, Adán Augusto López Hernández, aspirante a la Coordinación Nacional para la Defensa de la Cuarta Transformación, resaltó que el Presidente Andrés Manuel López Obrador se ha encargado de dar cauce al descontento popular que había en el país, a través de un movimiento que ha generado empleo, programas Sociales y atención a quienes históricamente estuvieron marginados y olvidados en México.

“Esto lo soñamos durante mucho tiempo; que el país se transformara y lo estamos haciendo entre todos. Lo vamos a seguir construyendo porque la Cuarta Transformación, que es la revolución de las conciencias, está en marcha y nadie la va a detener”, dijo.

Monreal critica acarreo de funcionarios en Veracruz

Ricardo Monreal lamentó las prácticas de acarreo de trabajadores del Gobierno de Veracruz para asistir a un evento masivo para respaldar a Claudia Sheinbaum. En conferencia de prensa en el puerto de Veracruz fue cuestionado sobre el acarreo de trabajadores del Gobierno, maestros y funcionarios al evento que se realizó el jueves y lamentó que “autoridades emanadas del movimiento infrinjan nuestro código de conducta, e incluso las reglas que aprobamos en el Consejo Nacional recientemente. Me da mucha tristeza porque nosotros nacimos como un movimiento contra eso; nosotros luchamos contra el uso de recursos públicos, la amenaza, el obligar a servidores públicos o empleados a asistir a este tipo de actividades y no podemos retroceder”, apuntó.

