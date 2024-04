Ayer lunes 29 de abril, la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, tuvo un evento en el Mercado Argentina, de la alcaldía Miguel Hidalgo en la Ciudad de México (CDMX), sitio en el que, en medio de los gritos de apoyo o de desaprobación ocurrió un hecho que quedó captado en video y se volvió viral.

Fue tendencia en redes el nombre Xóchitl Gálvez porque fue publicada la grabación que muestra el momento exacto en que la panista recibió un limonazo en la cara. Aunque se intentó dar con el responsable de la agresión, esto no se logró, y ella siguió su camino en medio de los que la apoyaban y le pedían fotos.

El video publicado en TikTok lleva hasta el momento más de 42 mil me gustas, más de 4 mil comentarios, y más de 9 mil compartidos.

Entre los diversos comentarios que han dejado en el video se lee: "No estoy a favor de Xóchitl, pero no hay necesidad de llegar a eso pobre"; "si del cielo te caen limones, aprende a ser limonadas"; "No se vale, eso fue una grosería, hay que demostrar educación"; y "Lo chido de Xóchitl que todo lo toma bien chido".

Confrontación entre Xóchitl Gálvez y Claudia Sheinbaum en el segundo debate presidencial

El pasado domingo 28 de abril se llevó a cabo el segundo debate presidencial, en el que, como muchos analistas esperaban, se vivió una confrontación entre las candidatas Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez. La exsenadora candidata de la coalición PAN-PRI-PRD salió desde el principio a atacar a la de Morena para tratar de mover las preferencias de cara a las elecciones del próximo 2 de junio de 2024.

